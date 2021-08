Olympische Spelen: Martina eindigt met foute wissel; bijrol Bonevacia bij finale 400 meter

Hij had zo graag nog een keer willen schitteren in een olympische finale. Maar dat was Churandy Martina bij zijn vijfde Olympische Spelen niet gegund. De 37-jarige vlaggendrager van Nederland wist als slotloper van de 4x100 meter estafette niet op tijd het stokje over te nemen van Chris Garia.

Joris van Gool, Taymir Burnett, Garia en Martina moesten in de series opboksen tegen zware concurrentie. Met onder meer Jamaica, Groot-Brittannië, Frankrijk en wereldkampioen Zuid-Afrika zou een plek bij de eerste drie en daarmee directe kwalificatie lastig worden. Lastig, maar niet onmogelijk.

Tot driekwart van de race hadden de Nederlandse sprinters zicht op een finaleplaats, maar bij de laatste wissel ging het mis. Uitgerekend Martina was te snel vertrokken en snelde zonder stokje uit het wisselvak.

Einde Olympische loopbaan

Zodoende kwam er na vijf Olympische Spelen een einde aan de olympische loopbaan van Martina, al wil hij nog zeker door tot en met de WK in Eugene in 2022. "Daar ga ik mijn best weer doen."

De Spelen van Peking in 2008 betekenden de doorbraak van Martina. Namens de Nederlandse Antillen eindigde hij als vierde op de 100 meter. Vier jaar later in Londen (2012) kwam Martina uit voor Nederland en bereikte hij drie finales. "De mooiste Olympische Spelen waren Londen en Bejing, maar overal heb ik mooie momenten beleefd", zegt hij zelf.

Waterpolo

De Nederlandse waterpolovrouwen moesten de teleurstelling van de uitschakeling om de medailles van zich afspelen tegen China. De ploeg van bondscoach Arno Havenga speelt nog om de vijfde plaats.

En dat deden de waterpolosters, met onder andere Maud Megens en Brigitte Sleeking in de ploeg, tegen de Chinezen vrouwen: 12-6. Keepster Debby Willemsz bleef aan de kant.

Zaterdag speelt Nederland om plek vijf tegen de winnaar van Australië en Canada.



Bonevacia

Liemarvin Bonevacia heeft niet kunnen stunten in de finale van de 400 meter. De atleet van Rotterdam Atletiek was door het dolle heen nadat hij de finale had bereikt, maar in het geweld tussen de absolute wereldtop kwam hij net te kort.

Bonevacia liep de 400 meter uiteindelijk in 45.07. Steven Gardiner van de Bahamas veroverde de gouden medaille.