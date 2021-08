Een kaartje leggen, noot zingen of potje biljarten: nog niet alle ouderen vinden weg naar vereniging terug sinds corona

Veel ouderen vinden het lastig om weer actief te worden in het verenigingsleven, stelt seniorenbond ANBO. Een rondgang langs verenigingen in de regio Rijnmond met voornamelijk oudere leden laat juist zien dat het beeld zeer divers is. “Het enthousiasme is groot!”

Ouderenorganisatie ANBO, die de belangen van senioren behartigt, ontvangt veel signalen dat corona een enorme impact heeft op het verenigingsleven. “Ouderen vinden het lastig om weer actief te worden, ook nu de coronamaatregelen worden versoepeld en de meerderheid twee keer is gevaccineerd”, zegt woordvoerder Ewald van Kouwen. “Mensen zijn heel voorzichtig geworden. Angst en onzekerheid spelen daarbij een grote rol. Ouderen zijn het niet meer gewend, ervaren een enorme drempel en worden in zekere zin passief.”

Met een maatjesproject hoopt ANBO, met subsidie van het ministerie, die drempel na de zomer weg te nemen en ouderen te helpen de weg naar verenigingen weer terug te vinden. “De bedoeling is dat de oudere wordt gekoppeld aan een vrijwilliger, met wie hij of zij samen naar de vereniging gaat. Op die manier kan de oudere weer op weg worden geholpen en langzaam weer wennen.”

Wisselende geluiden

Martin Boon, voorzitter van Biljartclub Europoort, herkent zich in het beeld dat ANBO schetst. “Dat merken we inderdaad heel erg. We mogen met de huidige coronamaatregelen twaalf mensen ontvangen in onze zaal, maar als het er zes of zeven zijn, dan mogen we blij zijn.” Hij wijt de gebrekkige animo echter niet aan corona alleen. “Mensen zijn door corona toch ook in een andere routine gekomen.”

Biljarters moeten in deze tijd rekening blijven houden met de anderhalve meter afstand. Daarnaast is een belangrijke regel dat alleen degene die speelt, mag staan. Ballen, keu en andere hulpstukken moeten vooraf en achteraf worden gedesinfecteerd.

In de regio zijn desalniettemin ook genoeg positieve geluiden te horen, zoals in Capelle aan den IJssel. Daar meldt Gerrit Gruijs, tussen de wedstrijden bij Biljartvereniging Schollevaar door, dat de opkomst op zijn vereniging hoog is. “Tijdens corona en toen alles weer voorzichtig werd opgestart, merkte je een zekere voorzichtigheid”, aldus de secretaris. Hoewel de opkomst destijds achterbleef, is dat op dit moment niet meer het geval. “Het enthousiasme is groot. We zitten nu zeker weer op 90 procent.”

Digitale alternatieven

Dat beeld wordt bevestigd door diverse bridgeclubs in de regio, waar men in de startblokken staat om weer te gaan beginnen. Omdat mensen elkaar willen ontmoeten, is de verwachting dat de animo groot is. “Bij een rondgang langs leden liet slechts één persoon weten voorlopig nog niet te willen komen” vertelt Sylvia Hoek, secretaris van de Ridderkerkse Bridgeclub Klaver Vier. En dat terwijl de vereniging toch ruim 100 leden telt. Alternatieven zijn er bovendien zeker, laat Hoek weten. Via Stepbridge kunnen fanatieke bridgers digitaal een kaart leggen.

Voorzichtigheid, maar sociaal aspect belangrijk

Online zingen gaat in groepsverband een stuk lastiger. Gezamenlijk a capella zingen met een gebrekkige internetverbinding: het klinkt niet alleen als een behoorlijke uitdaging, het ís een behoorlijke uitdaging. Koren mogen sinds 26 juni weer fysiek samenkomen, mits anderhalve meter afstand tussen de deelnemers kan worden gewaarborgd. Voor ouderenkoor Pernis het sein om in juli direct weer te beginnen. “Er zijn wel wat mensen afgehaakt, maar dat is voornamelijk als gevolg van ouderdom”, aldus voorzitter Leen Meijboom.

Zijn koor telt momenteel nog 16 leden. Bij Ouderenkoor Pernis vallen de directe gevolgen van corona weliswaar mee, toch hoort Meijboom in zijn omgeving regelmatig dezelfde geluiden. “Ondanks de twee vaccinaties, zijn mensen bezorgd. Ouderen zijn heel voorzichtig.”

Dat is ook de verwachting van Jannie de Bruijn, secretaris van Deo Cantemus. Het Rotterdamse zangkoor, dat liefst 140 leden heeft, hoopt binnenkort weer van start te gaan, maar is nog in overleg met de locatie.

De grote vraag, met de anderhalve meter afstand in het achterhoofd, is hoeveel koorleden weer actief zullen deelnemen aan activiteiten en vervolgens ook of de locatie daarmee voldoet aan de coronaregels. “Het jaarlijkse kerstconcert in De Doelen staat daardoor ook op losse schroeven. Als er maar 400 mensen aanwezig mogen zijn, gaat het enorm in de papieren lopen. Dan zijn de onkosten veel te hoog.”

Volgens De Bruijn gaat het sociale aspect voor veel leden de doorslag geven om weer te komen. “We doen ons best contact te houden via internet. Dat wordt gewaardeerd, merken we. Daar krijgen we veel positieve reacties op. We hebben weinig opzeggingen.”