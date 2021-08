Stille tocht voor de doodgestoken Joshua (15) in Rotterdam-Beverwaard

Joshua overleed na een steekpartij in een parkje bij de Goedenraadweg. De tocht start dinsdag om 19:00 uur op de Rhijnauwensingel, bij het huis van het slachtoffer. De deelnemers lopen via de Baarlopoort en Elsopoort naar de plek in het park aan de Goedenraadweg, waar Joshua is overleden. Daar wordt twee minuten stilte gehouden. Verder wordt er stil gestaan bij het messengeweld onder jongeren en de gevaren die met zich meebrengen.

Op deze pagina is straks een samenvatting van de stille tocht terug te zien.

Na de steekpartij van afgelopen donderdag meldde een 15-jarige jongen zich bij de politie. Hij zit voorlopig vast en wordt verdacht van doodslag. De aanleiding voor de dodelijke steekpartij is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie meldde maandag dat Joshua zelf ook een mes bij zich droeg.

Eerder deed de moeder van Joshua haar verhaal bij Rijnmond. "Dat beeld... die blik. Dat mijn zoon daar in de bosjes lag, dat beeld zie ik elke keer weer", vertelt ze. "Ik heb hem altijd gezegd dat ik voor hem zou vechten, wat er ook gebeurt. Maar juist op het moment dat ik voor hem moést vechten, stond ik er niet. Ik was er niet. Dat doet me pijn, omdat ik hem dit beloofd had. Ik weet honderd procent zeker dat hij mijn naam daar heeft geroepen, maar ik was er niet om hem te helpen. De laatste momenten dat hij mij nodig had, was ik er niet voor hem."