Stille tocht voor de doodgestoken Joshua (15) in Rotterdam-Beverwaard: 'Er is echt hulp nodig'

Joshua overleed na een steekpartij in een parkje bij de Goedenraadweg. De tocht startte dinsdag om 19:00 uur op de Rhijnauwensingel, bij het huis van het slachtoffer. De deelnemers liepen via de Baarlopoort en Elsopoort naar de plek in het park aan de Goedenraadweg, waar Joshua is overleden. Daar werd een moment van stilte gehouden. Verder werd er stil gestaan bij het messengeweld onder jongeren en de gevaren die dat met zich meebrengt.

Kijk hieronder naar de reportage over de stille tocht voor de doodgestoken Joshua (15):

De verslagenheid is dinsdag groot, wanneer honderden mensen zich verzamelen bij het huis van Joshua waar hij opgroeide. "Ik heb twee dochters, waarvan één bij Joshua in de klas zat", vertelt een vader die op de stille tocht is afgekomen. "Het zou je kind maar zijn, op die leeftijd. Echt verschrikkelijk. Het is het meest verschrikkelijke wat een mens kan overkomen."

Een andere man ziet de situatie in de wijk erger worden. "Ik ben hier ook opgegroeid. Toen gebeurde er ook wel eens wat. Maar het wordt steeds heftiger en ingrijpender. Dat grijpt me ook erg aan." Een vrouw in een scootmobiel vindt het indrukwekkend dat zoveel mensen naar de stille tocht voor Joshua zijn gekomen. "Het is afschuwelijk wat er is gebeurd. We hebben allemaal wel eens ruzie, maar daar hoeft toch geen mes aan te pas te komen?"

Bij de stille tocht voor de doodgestoken Joshua (15) wordt opgeroepen voor hulp over messengeweld | Foto: Rijnmond

Wanneer de meelopers van de stille tocht arriveren in de speeltuin, waar Joshua werd doodgestoken, is het muisstil. Daar neemt 'Tante Helen' het woord. Ze spreekt de menigte toe en wijst erop dat iedereen onschuldig is. Ze geeft de aanwezigen wel een opdracht mee: "Maar het ligt aan jullie dat jullie een voorbeeld gaan zijn in Beverwaard. Het is tijd dat we op staan. De overheid moet zien dat wij, de ouders en de kinderen, hulp nodig hebben." Tante Helen verheft haar stem: "Er moet hulp komen!"

Dit loopt uit de klauwen. De politiek moet ook grijpen. Boksschoolhouder Ronald Hiwat

Na deze woorden volgt applaus. Er wordt opgeroepen om de woede eruit te schreeuwen, wat diepe indruk maakt. Even later is er een minuut stilte, waarna de witte en blauwe ballonnen worden opgelaten. Vervolgens lopen de bezoekers van de stille tocht langs de plek waar Joshua overleed. Op deze plek komen veel emoties los.

De plek waar Joshua vorige week is neergestoken | Foto: Rijnmond

Ronald Hiwat is ook aanwezig bij de stille tocht, die ook op hem indruk maakt. "Het is in en in triest", sipt boksschoolhouder Hiwat. Hij vraagt zich af waarom dit kon gebeuren. De zoon van Hiwat is jongerenwerker en begeleide Joshua. "Ze hebben allemaal een bepaalde houding. Laat ze maar de handschoenen aantrekken en kijk daar maar wie de sterkste is. Maar dit loopt uit te klauwen", merkt Hiwat. "De politiek moet ook ingrijpen."

Messengeweld

Na de steekpartij van afgelopen donderdag meldde een 15-jarige jongen zich bij de politie. Hij zit voorlopig vast en wordt verdacht van doodslag. De aanleiding voor de dodelijke steekpartij is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie meldde maandag dat Joshua zelf ook een mes bij zich droeg.

Eerder deed de moeder van Joshua haar verhaal bij Rijnmond. "Dat beeld... die blik. Dat mijn zoon daar in de bosjes lag, dat beeld zie ik elke keer weer", vertelt ze. "Ik heb hem altijd gezegd dat ik voor hem zou vechten, wat er ook gebeurt. Maar juist op het moment dat ik voor hem moést vechten, stond ik er niet. Ik was er niet. Dat doet me pijn, omdat ik hem dit beloofd had. Ik weet honderd procent zeker dat hij mijn naam daar heeft geroepen, maar ik was er niet om hem te helpen. De laatste momenten dat hij mij nodig had, was ik er niet voor hem."