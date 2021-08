Quarantaineterrein Rotterdam: geen corona, maar een oase aan rust

Waarom is dit een groene oase?

Waarom is dit een groene oase?

"Het is een oase van rust, bijna een fata morgana in de Rotterdamse haven", zegt Tie Schellekens, woordvoerder van ''t Havenbedrijf Rotterdam over het Quarantaineterrein. In 1934 is het gebied ontstaan als quarantaineterrein voor besmette zeelieden. Tegenwoordig is de plek een vergeten groene parel midden in de Rotterdamse haven. Vanaf deze week maakt het terrein onderdeel uit van een gratis fietsroute georganiseerd door Port Pavilion, het nieuwe informatiepunt over de Rotterdamse haven.

Voorbij de torenhoge stapels met containers, aan het einde van Rotterdam Heiplaat, ligt een voor velen onbekend stukje Rotterdam. Het bord 'Quarantaine terrein' doet het gebied gevaarlijker klinken dat dat het is. Je vindt er geen besmettelijke virussen, maar een oase aan bomen en planten. "Als ik journalisten moet rondleiden in de Rotterdamse haven, ga ik altijd langs dit gebied. Niemand verwacht deze groene oase midden in de Rotterdamse haven", zegt Schellekens.

Hoe is de groene oase ontstaan?

In de jaren 30 wist het havenbedrijf Rotterdam niet goed wat ze moesten doen met zeelui die binnenkwamen met tropische ziekten. Om verspreiding over het vaste land te voorkomen, werd het quarantaineterrein ontwikkeld op het einde van de landtong Heiplaat. Het gebied bestond uit enkele huizen en barakken en werd omheind met groen prikkeldraad.

Toen de crisis uitbrak in de jaren 30 werd het terrein echter gebruikt voor het opvangen van vluchtelingen uit Duitsland. Later tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers het terrein. Daardoor raakte het 'besmet'. Het havenbedrijf liet het gebied met rust en kunstenaars gingen in de huizen en barakken wonen.

Na de oorlog groeide de Rotterdamse haven snel, maar het havenbedrijf liet het gebied ongeroerd door de 'smet'. Anno 2021 bestaat het gebied als één van de weinige plekken in de Rotterdamse haven waar de natuur nog terug te vinden is. Daarom is het nu onderdeel van een van de fietsroutes van het havenbedrijf.

In 2024 loopt het contract met de huidige bewoners op Heiplaat af. Het terrein zal tegen die tijd een metamorfose krijgen. Er zal ruimte zijn voor horeca en hotel, maar mét behoud van historische elementen.

Haven dagtrips

Voor meer informatie over de fietsroute en andere activiteiten in de Rotterdamse haven kunnen mensen terecht bij het Port Pavilion aan de Leuvehaven. Vanaf daar worden er ook dagtrips georganiseerd. In de hele haven zijn ook uitgebreide ANWB-fietsroutes te vinden.