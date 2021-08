Weer van vandaag: zon, wolken en 21 graden

Vandaag is er zon afgewisseld met stapelwolken. Vooral in de middag is er kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 21 graden en er waait een zwakke oostenwind.

Vanavond en vannacht is het overwegend helder en ontstaat op veel plaatsen (dichte) mist. Het is 11 graden en er staat amper wind.

Vooruitzichten

Morgen is het eerst grijs en mistig. In de loop van de ochtend komt er meer zon. Later zijn er opnieuw stapelwolken en is er kans op een enkele bui. Het wordt 21 of 22 graden en er staat een zwakke zuidoostenwind.

Het wordt de komende dagen wisselvallig met vooral vanaf donderdagavond geregeld buien en kans op onweer. Tussendoor komt de zon natuurlijk af en toe tevoorschijn. De maximumtemperatuur komt uit op 20 of 21 graden en daarmee blijft het relatief koel voor augustus.