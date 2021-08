Gebrek aan capaciteit hindert opengaan twee rijstroken Haringvlietbrug: 'Kost onze sector 53 miljoen'

Dat schrijft de NRC. De verruiming van de rijstroken zou de hinder en economische schade enorm beperken. Of dit ook gaat gebeuren, hangt af van de vraag of politie en Openbaar Ministerie over voldoende capaciteit beschikken om de verlaging van de maximumsnelheid naar 50 kilometer per uur te handhaven. "Volstrekt absurd", zegt Bart van Pagée, woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

53 miljoen euro

Pagée ziet het niet zitten om de rekening te betalen vanwege een tekort aan flitspalen of een paar handhavers. "Dat is volstrekt onzinnig. De rekening is ongeveer 120 duizend euro per dag. In twee jaar kost dat onze sector maar liefst 53 miljoen euro. Dat is een rekening die we niet willen betalen."

Omdat niet duidelijk is wanneer handhaving beschikbaar is, en Rijkswaterstaat geen verwachtingen wil scheppen die ze niet waar kunnen maken, wordt naar buiten toe ingezet op twee keer één rijbaan.

Twee jaar op slot

De belangrijke noord-zuidverbinding door de Hoeksche Waard gaat twee jaar lang gedeeltelijk op slot: in beide richtingen is maar één rijbaan open en kan maximaal 50 kilometer per uur worden gereden. Daarmee moet worden voorkomen dat de brug verder beschadigd, tot de brugklep over twee jaar wordt vervangen.

Naast TLN, zijn ook veel andere weggebruikers niet blij met deze maatregelen. Zo vrezen veel mensen voor extra reistijd door files. Een petitie tegen de jarenlange gedeeltelijke afsluiting van de Haringvlietbrug is inmiddels ruim 11 duizend keer ondertekend. Volgens de opstellers van de petitie zijn de alternatieven niet goed onderzocht en kost de sluiting de maatschappij tot 100 miljoen euro per jaar.

Volgens Pagée is de belangrijkste oplossing dat beide rijstroken openblijven. Gebeurt dat niet, en blijft in beide richtingen een rijstrook dicht, dan gaat het vrachtverkeer ongelooflijk veel hinder ondervinden van die sluiting, zegt hij.

De aanpassingen aan de brug starten maandag.