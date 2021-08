Feyenoord met 22 spelers naar Zwitserland, Bijlow gewoon inzetbaar

Justin Bijlow kan donderdag gewoon spelen voor Feyenoord, nadat hij afgelopen weekend niet bij de selectie zat vanwege griepklachten. De doelman zit bij de selectie van 22 spelers die deze woensdag zijn afgereisd naar Luzern voor de wedstrijd in de voorronde van de Conference League.

Mark Diemers zit niet bij de selectie. Dat was afgelopen weekend ook al zo in het oefenduel met ADO Den Haag. Hij mag weg bij Feyenoord en is op zoek naar een nieuwe club. De nieuwe Oostenrijkse verdediger Gernot Trauner zit voor het eerst bij selectie voor een officiële wedstrijd en zal zijn debuut maken tegen Luzern.

Feyenoord houdt woensdagavond een persconferentie in Zwitserland. De beelden daarvan volgen zo snel mogelijk op deze website. Donderdag is de wedstrijd tussen Luzern en Feyenoord live te volgen op Radio Rijnmond. De aftrap is om 20:30 uur.



De 22 spelers van Feyenoord voor de heenwedstrijd tegen Luzern:

1. Justin Bijlow

2. Marcus Pedersen

4. Marcos Senesi

5. Ridgeciano Haps

7. Luis Sinisterra

8. Leroy Fer

9. Alireza Jahanbakhsh

10. Orkun Kökcü

11. Bryan Linssen

15. Tyrell Malacia

16. Francesco Antonucci

18. Gernot Trauner

19. Róbert Bozeník

21. Ofir Marciano

24. Naoufal Bannis

25. Ramon Hendriks

26. Guus Til

28. Jens Toornstra

30. Thijs Jansen

35. Wouter Burger

45. Lennard Hartjes

48. Antoni Milambo