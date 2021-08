Bijenoorlog in de Biesbosch: honderdduizenden honingbijen verjagen wilde bijen

De laatste jaren worden in en om de Biesbosch steeds meer honingbijenvolken geplaatst door imkers. Dat is goed nieuws voor de bijenteelt, maar de wilde bijen worden er minder blij van. Volgens onderzoeker Theo Zeegers, van Eis Kenniscentrum, moet het aantal bijenkasten met honingbijen flink omlaag. "De wilde natuur moet altijd voorop staan."

Staatsbosbeheer trok in 2019 al aan de bel, omdat de Biesbosch een beschermd natuurgebied is en de grote hoeveelheid honingbijen een gevaar kunnen vormen voor de wilde bijensoorten. Uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland, blijkt dat er minstens 2000 bijenkasten in de Biesbosch staan, terwijl dat aantal moet worden beperkt tot 120.

In elke kast zitten ongeveer 20 tot 50 duizend honingbijen, zegt Zeegers. "Dus als je praat over honderden kasten, praat je over een miljoen honingbijen."

Te veel honingbijen

Voor de wilde bijen is het daarom van belang, zegt Zeegers, dat het aantal bijenkasten met honingbijen omlaag gaat. Alleen of dat zomaar gebeurt, is nog maar de vraag. "Je moet als maatschappij de keuze maken of je er iets aan wilt veranderen. Als je ervoor kiest, moet je dat ook serieus handen en voeten geven."

Volgens Zeegers zijn er op dit moment meer honingbijen in de buurt van de Biesbosch dan het gebied aankan en moet er nagedacht worden over hoe er daar minder van komen.

Verdringen wilde bijen

Zeegers legt uit dat we in Nederland 350 soorten wilde bijen hebben: klein, groot, dik en dun. Naast de wilde bijen, hebben we de honingbij, die alleen wordt gehouden door imkers. Dat is iets van de afgelopen jaren, zegt de onderzoeker. "In 2015 stonden die er nog niet."

Ook de plant reuzenbalsemien, die vooral groeit in de maanden juli en augustus, is een trekpleister voor honingbijen. "Deze plant is interessant voor de imkers en honingbijen om honing op te verzamelen. Vooral in de zomermaanden vliegen honingbijen naar de Biesbosch en verdringen zij de wilde bijen, zoals hommels, van de bloemen."

Karakter bijen

Daarbij speelt het karakter van de bijen ook nog een rol in wie als beste uit de strijd komt: "De honingbijen communiceren met elkaar waar de bloemen staan. Dus op het moment dat de honingbij een belangrijke plek heeft gevonden, gaat een deel van hun volk erheen. Wilde bijen zijn daarentegen solitaire bijen, dus die doen het allemaal in hun uppie. Dat zorgt voor een confrontatie tussen één wilde bij en een volk honingbijen."

De honingbijen zijn sterker dan de wilde bijen, waardoor het gevecht op de bloem vaak gewonnen wordt door eerstgenoemde. "Als ze elkaar tegenkomen op een bloem, is de honingbij sterker. En uiteindelijk kan er kan er maar één opzitten, niet twee tegelijk."