Slot: ‘Ben er van overtuigd dat de mensen nog een beter Feyenoord gaan zien’

Slot is zelf ook de eerste om te beamen dat het nog veel beter moet. Zo ziet hij ook dat Feyenoord aan de bal nog niet zo ver is, als hij uiteindelijk wil dat zijn team is. “Het was ook terecht, want het was geen goede wedstrijd van ons. We gaven veel te veel kansen weg, tegen zo’n ploeg. Logisch dat het in de analyses daar vooral over gaat. Ik zou wel gekscherend kunnen zeggen dat ik blij ben dat we het niet na drie weken al voor elkaar hebben, want dan zou het trainersvak wel heel makkelijk zijn.”

“Morgen is het cruciaal om nauwkeurig te zijn, zeker tegen een tegenstander die zelf ook hoog druk zet. Ik ben er van overtuigd dat wij veel beter kunnen dan wat we tot nu toe hebben laten zien. Wij gaan nog veel meer laten zien dan afgelopen donderdag, al weet dat de criticasters gaan zeggen dat dit niet zo moeilijk is, haha. En daar hebben ze gelijk in. Maar ik weet dat wij beter kunnen en ben er van overtuigd dat we dit ook gaan laten zien.”

Toornstra aanvoerder als Fer niet speelt

Op basis van de laatste trainingen van Feyenoord bestaat de kans dat Leroy Fer geen plek heeft in de basis bij Slot. Nu Trauner centraal achterin gaat spelen en het middenveld met Toornstra, Kökcü en Til al bezet was, is de kans dat aanvoerder Fer op de bank zal beginnen. In dat geval zal Jens Toornstra in Luzern de aanvoerdersband dragen.

Feyenoord speelt tegen een club die al is begonnen aan de competitie in Zwitserland. Dat zou een voordeel kunnen zijn, maar Slot ziet dat niet zo. “Als zij al 20 wedstrijden op weg zouden zijn, dan zou het een voordeel zijn. Nu valt dat mee. Wij zijn zes weken met elkaar bezig en moeten dan fysiek in staat zijn om de 90 minuten goed vol te maken. Ik zit nog te wachten op het moment dat wij ook voetballend meer kunnen brengen, want tegen Drita en vooral tegen Den Haag moet dat nog veel beter,” eindigt hij wederom zelfkritisch.

Sinclair Bischop praat je bij tijdens de laatste training van Feyenoord in het stadion van FC Luzern: