Linssen over tegenstander Feyenoord: ‘Zegt genoeg dat Luzern drie keer scoort tegen Young Boys’

Feyenoord oefende enkele weken geleden tijdens een trainingskamp in Oostenrijk tegen datzelfde Young Boys. De Rotterdammers hadden aanvallend maar weinig in te brengen tegen de kampioen van Zwitserland. In de competitie lukte het FC Luzern dus wel om Young Boys pijn te doen.

“Ze hebben aanvallende kwaliteiten, dat ze drie keer tegen Young Boys scoren. Wij oefenden laatst tegen ze en verloren met 2-0. Dus dit zegt wel wat.” Linssen weet dat Luzern een tegenstander is die anders speelt dan de vorige tegenstander Drita. “Ik weet niet heel veel van de club, maar wel dat ze fysiek sterk zijn en een goede aanval hebben. Ze spelen ook aanvallend. Of dat een voordeel is voor ons? Het is altijd fijner om tegen een team te voetballen dat zelf ook wil voetballen. Voor beide partijen is fijner.”

Spelen in de spits in een ander spelsysteem

Ook onder leiding van Arne Slot is Bryan Linssen weer te vinden in de spits bij Feyenoord. Hij krijgt de voorkeur boven Robert Bozenik en Naoufal Bannis. Feyenoord probeert wel iets hoger op het veld te staan en dat vindt Linssen in zijn rol als centrumspits wel fijn.

“’Het is voor een spits fijner om dichter bij de goal van de tegenstander te spelen. Om daar ook fouten af te dwingen bij de tegenstander. Daar trainen we ook op. Hopelijk komt dat er snel uit. Als spits leef je van goals, al geldt dat voor elke voorhoedespeler en nummer 10.”

Sinclair Bischop praat je bij tijdens de laatste training van Feyenoord in het stadion van FC Luzern: