Wehrmann na transfer naar Luzern opeens tegenstander van Feyenoord: 'Ik juich nu voor Luzern, maar blijf voor Feyenoord'

Vorig seizoen speelde Wehrmann ook al voor Luzern. Hij won de beker van Zwitserland, scoorde zelfs in de bekerfinale en hielp de club zo aan een felbegeerd ticket Europees voetbal. In de competitie werd Luzern vijfde. Al toen deze loting lonkte, hoopte Wehrmann op een snel weerzien met zijn oude club, waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep. "Ik belde meteen mijn vader op. Alle reacties die ik kreeg waren alleen maar leuk."

Nog veel contact met voormalig medespelers

"Na de loting werd ik veel gebeld en geappt door de spelers," verte;lt Wehrmann over het contact dat er nog steeds is met zijn oud-ploeggenoten. "Ook bij mijn afscheid zei ik het al voor de grap: 'misschien tot snel'. Dar dolden we na de loting wel over, dat het werkelijkheid is geworden." Deze week is het contact even minder, omdat Wehrmann net als heel Luzern de huid duur wil verkopen aan Feyenoord. "Wij hebben een ploeg die heel veel energie in een wedstrijd legt. Maar naast strijd willen wij ook voetballen, onze trainer is daar wel anders in dan andere coaches in Zwitserland. Wij willen echt verder komen in Europa en gaan daar alles aan doen."

Het half jaar voor zijn verhuurperiode in Zwitserland speelde Wehrmann nog enkele keren voor Feyenoord. Ook in de Europa League, uit bij CSKA Moskou (0-0). Of thuis tegen PSV, in één van de betere wedstrijd van het teleurstellende seizoen van de Rotterdammers (3-1). Een langer verblijf in De Kuip zag hij niet zitten, met wederom een rol als bankzitter. En in Luzern werd hij met open armen ontvangen.

Dat blijkt wel uit de woorden van zijn trainer Fabio Celestini. Die wilde hem maar wat graag opnieuw bij zijn selectie halen. "In januari zochten wij al een middenvelder omdat wij op die positie veel blessures hebben. Met Jordy vonden we iemand die het zowel offensief en defensief kan invullen. Hij heeft het goed gedaan, een speler met veel potentieel."

"En hij heeft ons extreem veel informatie gegeven over Feyenoord ja, haha. Maar dat ga ik hier niet verklappen," zegt de trainer.

Terug naar de 90's

In Luzern wordt opgekeken naar Feyenoord. Mensen rondom de Zwitserse club zien de clash tussen beide clubs in de jaren '90 nog altijd als de laatste echt grote wedstrijd van Luzern. Ook Wehrmann heeft gemerkt dat Feyenoord er goed op staat bij zijn nieuwe club. "Ze vinden de club sowieso groot. Al toen ik hier kwam merkte ik dat al, hoe er over Feyenoord gesproken werd. Aan motivatie bij ons daarom geen gebrek."

En de hamvraag. Gaat hij ook spelen tegen zijn (oude) liefde? "Ik ben fit. Maar de trainer maakt de opstelling," antwoordt Wehrmann diplomatiek. Maar hij is duidelijk. Áls hij speelt - laat staan áls hij scoort - dan juicht hij nu voor Luzern. Ondanks de liefde voor Feyenoord.

Bekijk hieronder een bijdrage van Sinclair Bischop vanuit het stadion van FC Luzern.