Sparta-trainer Fraser definitief assistent bondscoach

Het drietal dat het Nederlands Elftal naar het WK 2022 in Qatar moet loodsen, heeft een hoog Sparta-gehalte. Naast huidig trainer Fraser, hebben ook Van Gaal en Blind een verleden bij de club. De drie speelden in de jaren '80 samen bij Sparta.

De Kasteelclub is trots op Fraser, zo laat technisch directeur Henk van Stee weten. "Uiteraard was dit een mooi compliment voor Henk en voor het werk dat hij de afgelopen jaren met Sparta geleverd heeft, daar zijn we best trots op."

Niet ten koste van Sparta

Sparta heeft met de KNVB afspraken gemaakt over de nieuwe functie van Fraser. Van Stee: "De wedstrijden van Oranje worden uiteraard gespeeld op momenten dat de Eredivisie stil ligt. Toch wilden we dat deze nieuwe functie niet ten koste zou gaan van zijn werk hier. Die onderhandelingen verliepen voorspoedig, dus we zijn blij voor Henk dat hij deze kans krijgt."

De eerste wedstrijd onder de nieuwe leiding is op 1 september. Dan speelt het Nederlands elftal een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Diezelfde week volgen nog wedstrijden tegen Montenegro en Turkije.