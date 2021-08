Politie in actie tegen wapengeweld jongeren in Rotterdam: 'We hebben hulp nodig van de ouders'

"Ik ben het zat, al die schietpartijen. Ik vind het allemaal klootzakken van top tot teen. Ik wil gewoon in een schone buurt leven met mijn kinderen", een bezoeker van de markt op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid windt er geen doekjes om. Wat hem betreft worden de betrokkenen bij de talloze schietpartijen in de stad opgepakt en krijgen ze een ticket exit-Rotterdam.

Ook voor politiechef Fred Westerbeke en zijn korps is een grens bereikt. "We hebben in de maand juli echt een concentratie gezien van zo'n 14 gevallen in de hele eenheid Rotterdam", zegt hij. "Er zit een diversiteit van zaken in. Soms is het ruzie tussen mensen. Er zitten situaties bij die te maken hebben met georganiseerde criminaliteit. Het heeft soms te maken met uit de hand gelopen twisten tussen mensen. Het is echt divers", aldus Westerbeke over de achtergronden van de schietincidenten.

De korpschef sluit niet uit dat sommige incidenten met elkaar te maken hebben. Maar andere staan op zichzelf. "Er zijn er bij die op dreigementen lijken. Bijvoorbeeld het schieten op een woning omdat er onderling discussies zijn over geld." De afgelopen weken werden meerdere woningen in Rotterdam-Zuid beschoten, onder meer in de wijken Kop van Zuid en Rotterdam-Feijenoord.

Ook het huis van een ouder echtpaar werd het doelwit van een schietpartij. Niemand raakte daarbij gewond. Buurtbewoners gaan ervan uit dat de schutter(s) zich heeft vergist.

Ouders hebben geen toezicht

"Wij zien dat ouders heel veel van hun kinderen niet zien", zegt Westerbeke. Hij roept ouders op om meer moeite te doen en te proberen zicht te krijgen op wat hun kinderen uitspoken en of ze wapens hebben. "En daar dan ook iets aan doen', vervolgt hij. "Als ouders het niet kunnen of het zelf lastig vinden om dat op te pakken, kunnen ze onze hulp krijgen. Ze kunnen ook hulp van de gemeente krijgen. Maar het is ongelooflijk belangrijk dat je ook je eigen kinderen in de gaten houdt."

Sommige buurtbewoners zien liever een hardere aanpak. "Ik vind dat die jongens die met criminaliteit bezig zijn allemaal opgepakt moeten worden", herhaalt de bezoeker van de Afrikanermarkt. "Allemaal oprotten."

750 euro tipgeld

Naast de oproep van de korpschef onderneemt de politie meer actie uit om het wapengeweld tegen te gaan. Zo stonden agenten woensdag met een Mobiele Toezichtspost op de markt om met bewoners te praten en flyers uit te delen. Die Mobiele Toezichtspost is de komende dagen op meerdere plekken in de wijk.

"We willen de burgers laten zien dat we aanwezig zijn", zegt een agent. "Daarnaast willen we diverse regelingen onder de aandacht brengen voor mensen om vuurwapens bij ons te melden."

"Mensen kunnen gebruik maken van Meld Misdaad Anoniem of 112 bellen als ze een incident zien. Verder hebben we ook nog de tipgeldregeling. Daar delen we vandaag flyers over uit met een speciaal telefoonnummer." Als een melding van een vuurwapen via dat telefoonnummer tot een onderzoek en uiteindelijk de inbeslagneming van een wapen leidt, kunnen tipgevers er tot 750 euro tipgeld voor krijgen.

Buurtbewoners reageren verschillend op het initiatief, maar ze zijn het er allemaal over eens dat er wel wat moet gebeuren aan de schietpartijen. "Ik vind het wel spannend. Het ligt eraan wat voor zaken het zijn die je anoniem kan melden", zegt een bewoonster.