18-jarige Baruch woont anti-kraak in het gesloten Havenziekenhuis: 'Je verdwaalt soms wel in alle gangen'

In oktober 2017 werd het Havenziekenhuis in Rotterdam gesloten. Sindsdien worden ruimtes verhuurd aan andere ziekenhuizen. Maar het grote pand in hartje Rotterdam stond grotendeels leeg. Dat is nu veranderd met de komst van 135 jongeren. De bewoners hebben allemaal hun eigen kamer en delen een gemeenschappelijke woonkamer en keuken met voetbaltafels. Dat zorgt ook voor onderling contact. Zo krijgt statushouder Annouad uit Jemen Nederlandse les van zijn huisgenoten. "Ik vind het erg leuk met de Nederlandse bewoners. Ze helpen mij met de taal en ik leer over de cultuur!"

Statushouder Annouad uit Jemen op de bank in zijn kamer | Foto: rijnmond

De jongeren worden bijgestaan door huismeester Cor. Een oude schipper die zo'n dertig jaar lang in het Havenziekenhuis heeft gewerkt als technisch beheerder. Hij onderhield de apparatuur van het ziekenhuis. De Rotterdammer is meegekomen met 'het meubilair'. Hij houdt een oogje in het zeil en heeft contact met de jongeren. "Ik ken door mijn jaren op zee, wel een paar woordjes Arabisch. Dat helpt met de vluchtelingen. Het is wel even wennen om nu zoveel met mensen mee bezig te zijn. Maar ik vind het erg leuk."

Een vastgoedeigenaar wil het Havenziekenhuis en het terrein eromheen herontwikkelen tot zo'n 450 woningen. Er komen waarschijnlijk twee woontorens en het hoofdgebouw. De start van de bouw is gepland in 2022. In de tussentijd kunnen de jongeren op de bijzondere plek blijven wonen. Alle kamers zijn voorlopig bezet. Wel is er nog plaats voor ondernemers in het pand.