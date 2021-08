Rotterdamse verkrachtingszaak na twintig jaar voor de rechter dankzij Engelse DNA-match

De vrouw deed op 11 augustus 2001 aangifte. Haar verhaal is dat zij door twee onbekende mannen was meegenomen naar een zolderkamer in Rotterdam. Daar werd de deur met een stoel vergrendeld en werd ze met geweld op bed geduwd. Nadat de vrouw was uitgekleed werd ze door beide mannen tegelijkertijd verkracht, vaginaal en anaal. Het slachtoffer zou hebben geschreeuwd van de pijn.



Bij haar aangifte is zij medisch onderzocht en daarbij is sperma aangetroffen. In het materiaal zat het DNA van twee mannen. Het leidde destijds niet tot een match.



Door het Europese verdrag van Prüm kan justitie ook in de databanken van andere landen kijken en dat leidde in 2008 tot een match met een persoon in Engeland. Deze man verscheen dinsdag voor de rechter in Rotterdam. Waarom hij nu pas moet voorkomen, is niet bekend.



De verdachte ontkent. Hij zegt dat de vrouw zijn vriendin was en dat ze vrijwillige seks hadden gehad. "Ze was boos dat ik ook met haar vriendin naar bed was geweest en daarom wilde ze wraak nemen. Ze heeft expres nog een keer seks met mij gehad en is direct naar de politie gestapt."



De man zegt ook dat hij met haar alleen was en dat er geen tweede persoon op de zolderkamer was. De huiseigenaar heeft wel verklaard dat hij de vrouw met twee mannen naar boven heeft zien gaan. Ook vertelde hij dat de vrouw later overstuur naar beneden was gekomen.



Seks en drugs

De verdachte zegt dat hij na de 11e augustus geen contact meer met haar heeft gehad. "Het was geen relatie om te trouwen. We zagen elkaar kortstondig voor de seks en de drugs. Ik ben een andere weg gegaan daarna. U moet haar niet geloven, drugsgebruikers zijn niet te vertrouwen."



De man is in 2004 vertrokken naar Engeland. Daar is hij onder meer voor inbraken en onverzekerd rijden veroordeeld.



Tijdens de zitting van dinsdag was de vrouw opgeroepen als getuige, maar ze kwam niet naar de rechtbank. De officier van justitie heeft de politie langs haar huis gestuurd en daar bleek zij ziek op bed te liggen. De rechter in Rotterdam vindt het van belang om haar zelf te zien en te spreken en daarom wordt de zitting op 26 november voortgezet. Dan komt justitie ook met een strafeis.