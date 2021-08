Wie heeft Curaçao nodig als je ook in het Grevelingenmeer kan snorkelen?

Leendert Verbiest werkt bij duikcentrum De Witte Boulevard en weet wel waarom mensen juist hier komen snorkelen. "Mensen staan vaak tot hun knieën in het water en door het opgewervelde zand denken ze dat er in Nederland niets te zien is onder water. Maar als je dan in de Grevelingen gaat snorkelen, blijkt ineens dat het zicht wèl aardig is en er een heleboel leven in het water zit."

Na de uitleg aan de kade varen we in een snelle rubberboot een stuk naar het eiland Ossenhoek, waar we onder begeleiding van een instructrice het water ingaan. Een van de jongste deelnemers is na afloop razend enthousiast. "Ik zag vooral veel krabbetjes, niet-gevaarlijke kwallen, wat koraal en heel veel oesters."



"Het is sowieso leuk om in en op het water te zijn", vult zijn vader aan. "Hij is gek van zwemmen en snorkelen, dan is het hartstikke leuk om te doen. We doen dit nu voor de tweede keer, maar gaan het vast nog wel een keer doen."

"Ik had dit ècht niet verwacht", zegt een mevrouw. "Het is heel erg levendig onder water en ook heel erg dicht bij de kant. Ik dacht eigenlijk dat je daar diep voor moest gaan, maar dat is helemaal niet waar. Onder water zag ik krabbetjes, visjes en garnaaltjes. Heel erg leuk."