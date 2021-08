Stille tocht voor gedode Manuel uit Zwijndrecht die gevonden werd in kofferbak

Groot politieonderzoek na vondst lichaam in een auto in de Dordtse wijk Crabbehof | Foto: JBMedia

Voor de gedode 29-jarige Manuel uit Zwijndrecht vindt aanstaande zaterdag een stille tocht plaats. Zijn lichaam werd, verdeeld over koffers, maandagavond gevonden in een auto in Dordrecht. Een 25-jarige man wordt verdacht van moord of doodslag.

De stille tocht begint om 20.00 uur aan de Parklaan in Zwijndrecht.

Zijn lichaam is maandagavond gevonden in een auto op een parkeerplaats in de Aalbersestraat. Volgens buurtbewoners stond de auto waarin een lichaam lag al vier dagen op dezelfde plek. Volgens het OM was de man eerder als vermist opgegeven.

Verdachte opgepakt

De verdachte werd vorige week donderdag opgepakt na een vechtpartij bij de Kapitein Horsmanflat. De man zei toen al iemand om het leven te hebben gebracht. In de woning werden bloedsporen gevonden en een voorwerp dat er mogelijk mee te maken zou hebben.

Ook een woning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam staat in verband met deze zaak. De eerste mannen in witte pakken verschenen daar zondagavond, maar ook maandag en dinsdag is daar onderzoek gedaan.

Woning gesloten

Het onderzoek is nog in volle gang. Burgemeester Hein van der Loo van de gemeente Zwijndrecht heeft de woning in de Kapitein Horsmanflat gesloten, omwille van de openbare orde en veiligheid. Het gaat om een sluiting van drie maanden. De andere bewoners zijn ergens anders ondergebracht.

De gemeente Zwijndrecht organiseert volgende week een informatieavond voor omwonenden van de Kapitein Horsmanflat. Deze is maandagavond om 19.00 uur in het Hart van Meerdervoort. Mensen krijgen vrijdag een uitnodiging, maar moeten zich vanwege de coronaregels wel aanmelden. Als het heel druk is volgt er dinsdag nog een avond.

Burgemeester Van der Loo gaat vrijdag in gesprek met de familie van het slachtoffer.