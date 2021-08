LIVE: Til maakt indruk bij Feyenoord en maakt twee goals tegen FC Luzern (0-2)

Guus Til is in extase na een van zijn treffers tegen FC Drita | Foto: Herman Dingler/Orange Pictures

Wie niets wil missen van de jacht van Feyenoord op een ticket voor de Conference League, moet vanavond de kanalen van Rijnmond volgen. Via deze site, onze sociale media en natuurlijk ons radioverslag houden we op de hoogte van FC Luzern - Feyenoord.

Sinclair Bischop is naar Zwitserland afgereisd om voor het verslag te zorgen in de derde voorronde van de Conference League. Om 20:30 uur wordt er afgetrapt in Luzern.

Onze radio-uitzending begint een halfuurtje eerder. Presentator Bart Nolles zal met Dennis van Eersel en Rinus Israel vooruitblikken op dit belangrijke Europese duel van Feyenoord. Radio Rijnmond Sport begint donderdagavond om 20:00 uur.

Luister hieronder live naar Radio Rijnmond Sport:

Bij tegenstander Luzern voetbalt een bekende van de Rotterdammers. Oud-jeugdspeler Jordy Wehrmann tekende afgelopen zomer een contract bij de Zwitsers, nadat hij een halfjaar was gehuurd.

Wil je meepraten over FC Luzern-Feyenoord? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom deze wedstrijd.

LIVE: FC Luzern - Feyenoord 0-2 (0-2)

9' 0-1 Guus Til

38' 0-2 Guus Til

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra