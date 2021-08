Volg Luzern-Feyenoord op Radio Rijnmond

Sinclair Bischop is naar Zwitserland afgereisd om voor het verslag te zorgen in de derde voorronde van de Conference League. Om 20:30 uur wordt er afgetrapt in Luzern.

Onze radio-uitzending begint een halfuurtje eerder. Presentator Bart Nolles zal onder andere met Dennis van Eersel voorbeschouwen op dit belangrijke Europese duel van Feyenoord.

Trainer Arne Slot beaamde op de persconferentie dat het beter moet dan in de tweede voorronde tegen FC Drita. "Wij gaan nog veel meer laten zien dan afgelopen donderdag, al weet dat de criticasters gaan zeggen dat dit niet zo moeilijk is, haha. En daar hebben ze gelijk in. Maar ik weet dat wij beter kunnen en ben er van overtuigd dat we dit ook gaan laten zien", zei de oefenmeester van Feyenoord.

Bij tegenstander Luzern voetbalt een bekende van de Rotterdammers. Oud-jeugdspeler Jordy Wehrmann tekende afgelopen zomer een contract bij de Zwitsers, nadat hij een halfjaar was gehuurd.

"Na de loting werd ik veel gebeld en geappt door de spelers van Feyenoord," vertelt Wehrmann over het contact dat er nog steeds is met zijn oud-ploeggenoten. "Ook bij mijn afscheid zei ik het al voor de grap: 'misschien tot snel'. Daar dolden we na de loting wel over, dat het werkelijkheid is geworden."

Radio Rijnmond Sport begint donderdagavond om 20:00 uur.