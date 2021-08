Rotterdammer René van Eck is een held in Luzern: 'Maar Feyenoord is en blijft mijn club'

"Ik ben in Rotterdam geboren en opgegroeid", legt hij uit. "En Feyenoord is en blijft mijn club. Ook al heb ik er nooit gevoetbald of ben ik er nooit echt trainer geweest.''

Van Eck liep nog onlangs wel een halfjaar mee met bij de jeugdopleiding van Feyenoord. "Daar heb ik, onder andere met Melvin Boel, een fantastische tijd gehad."

Van Eck begon zijn loopbaan bij Excelsior en kwam via FC Den Bosch in Luzern terecht. In het seizoen 1992/1993 kwam de Rotterdammer met Luzern in de Europa Cup II uit tegen Feyenoord. De heenwedstrijd werd met 1-0 gewonnen door de Zwitsers. "Er waren heel veel supporters uit Rotterdam. De sfeer was helemaal top. Wat ik me goed herinner van de wedstrijd, was dat er een speler van ons een schwalbe had gemaakt, waardoor Peter Bosz een gele kaart kreeg en geschorst was voor de return."

De Wolf en Fraser

De ogen van Van Eck gaan glinsteren. "Je weet hoe dat in die tijd ging hé", lacht hij. "De spelers zetten het zelf even recht. In dit geval waren dat John Wolf en Henk Fraser. De Wolf kreeg rood, terwijl het eigenlijk Fraser was. Dat werd na afloop gecorrigeerd, waardoor De Wolf toch kon spelen."

En dat hebben de spelers van Luzern geweten. "We gingen het veld in De Kuip inspecteren voorafgaand aan de wedstrijd. Ik was nog in de kleedkamer en toen kwamen er al spelers terug met de mededeling dat De Wolf ze aan het opwachten was. Toen wist ik al: dit gaat hem niet worden. Die hadden een bruine streep in hun broek."

Fouten afstraffen

Feyenoord won in 1992 uiteindelijk met 4-1. Kan Feyenoord anno 2021 wederom over twee duels winnen van FC Luzern? "Luzern doet het goed. En deze trainer wil voetballen. Het is niet zo dat ze net als FC Drita de bus parkeren."

Van Eck noemt het aanvallende spel van Luzern hun sterkte, maar ook hun zwakte. "Dat is het probleem: ze gaan daar best vaak de fout in. Vorig seizoen hebben ze in de competitie na Young Bous de meeste goals gemaakt. Maar, ze kregen ook de meeste doelpunten tegen. Feyenoord moet de nul houden en de fouten van Luzern direct afstraffen."

Luzern - Feyenoord begint donderdagavond om 20:30 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond