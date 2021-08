'Tante Helen' schreeuwde het uit na de dood van Joshua: 'Ik voelde de pijn tot in mijn baarmoeder'

Ze is de moeder van vrijwel iedereen, mensen zijn broers of zussen voor haar, ongeacht hun huidskleur of afkomst. Vooral voor jongeren gaat Helen Wijnhals (65) door het vuur: ze beschermt en steunt ze, wil jongeren laten geloven in hun talenten en laten opgroeien op een veilige en liefdevolle plek.

‘Zijn allemaal schuldig’

De dood van Joshua, van haar neefje, doet heel veel pijn. Het is niet de eerste keer dat ze dit meemaakt. Haar buurjongen Fabian werd in 2004 doodgestoken op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. Voor iemand die al jaren strijdt voor verbetering, is dit opnieuw een klap in het gezicht. Maar, Helen geeft niet op. Ze gelooft nog steeds dat er daadwerkelijk dingen kunnen veranderen.

De stille tocht dinsdagavond maakte veel indruk, vertelt ze. Het verdriet kwam eruit, bij haarzelf en vele andere moeders en vaders die meevoelden hoe het is om een kind te verliezen. Joshua overleed aan zijn verwondingen in de speeltuin aan de Goedenraadweg. Een 15-jarige Rotterdammer meldde zich een dag later bij de politie.

Ruim duizend mensen liepen mee in de stille tocht en werden doodstil toen Helen, op de plek waar Joshua werd doodgestoken, het woord nam. “Ik geef niemand de schuld, want we zijn allemaal schuldig. Jullie moeten het voorbeeld gaan zijn in Beverwaard”, zei ze. De stilte verging toen Helen mensen vroeg om te gaan schreeuwen. “Nu wil ik dat jullie allemaal gaan gillen!”

Noodkreet om hulp

In haar paarse woonkamer in Rotterdam-Zuid, met twee enorme planten en vele spirituele beeldjes, vertelt Helen waarom ze dit deed. “Het was een noodkreet om hulp, maar ook om de opgekropte emoties eruit te schreeuwen. Ik voelde de spanning tussen de jongeren en geloof dat schreeuwen verlichting geeft.” Ze stond perplex, toen ze hoorde wat het geschreeuw losmaakte. “Ik barstte uit in tranen, ik hoorde het gegil overal in me, tot in mijn baarmoeder. Als moeder voel je de pijnen om je heen, het was heel emotioneel.”

Haar colbert zat vol snot en tranen, afkomstig van alle kinderen die haar omhelsden. Daar zit het probleem, zegt ze. “Niemand is er om ze te troosten, ze stonden allemaal op straat. Ik voelde dat verdriet zo heftig.”

Volgens Helen lopen jongeren met ontzettend veel vragen rond, maar weten ze niet wat ze ermee moeten. Na de stille tocht, toen ze ‘s avonds laat aankwam bij het huis van Joshua, zag ze een groepje jongeren staan op de stoep. Het zegt alles voor haar. “Zij hebben een plek nodig om elkaar te troosten en uit te huilen, maar die is er niet. Dus stonden ze weer op straat om elkaar te troosten. Na zulke incidenten hebben ze een plek, anders dan de straat, nodig waar dit kan.”

Het gaat Helen erom dat er een plek wordt gecreëerd voor jongeren, waar ze bijvoorbeeld na school bij elkaar kunnen komen. “Die plekken zijn er nu nog te weinig, maar heeft elke buurt nodig. Zo leer je elkaar beter kennen en kan je elkaar beschermen.”

Gebrek aan contact

Kan die plek niet thuis worden gecreëerd? Volgens Helen is dat lastig, aangezien veel moeders - in tegenstelling tot vroeger - vanwege economische redenen moeten gaan werken. “Vroeger bleven moeders thuis om kinderen op te vangen na school, ze eten te geven en met ze te praten, maar dat hebben wij tegenwoordig niet meer. Moeders wilden niet langer in de bijstand zitten, dus stonden op en gingen ook werken”, zegt ze.

Met als gevolg dat een moeder driedubbel zo hard moet werken om hun kinderen te verzorgen en weinig tot geen contact kunnen maken met de kinderen. “De moeder werkt van ‘s ochtends zeven uur tot ‘s avonds negen uur, moet vervolgens gaan koken, eten, douchen, slapen en weer gaan werken. Goed contact is dan bijna onmogelijk.”

Helen in haar huis in Rotterdam-Zuid. | Foto: Rijnmond

Het lijkt een vicieuze cirkel: het gebrek aan contact, zorgt ervoor dat jongeren eerder hun heil zoeken op straat, moeders angstiger worden, en kinderen rebelser, legt Helen uit. “Op straat voelen ze zich gehoord, daar voelen ze zich beter. Ze praten steeds minder, omdat ze hun moeder niet tot last willen zijn, maar kroppen daardoor meer emoties op. Op een gegeven moment ontploft dat.”

Het messengeweld onder jongeren kan deels hierdoor verklaard worden, zegt ze. “Jongeren hebben een luisterend oor nodig, een plek om samen te komen, behoefte aan meer harmonie in de wijk en een overheid die serieuzer omgaat met wat er gebeurt. Nu is er veel onveiligheid en angst op straat. Als je hoort dat er steeds een gevecht is en iedereen met een steekwapen loopt, doe je dat uit eigen bescherming ook.”

‘Geef de ruimte!’

Alleen, ook al wil Helen niks liever dan dat dit soort initiatieven er komen, soms heeft ze het gevoel dat er weinig hulp wordt geboden. Ze voelt zich niet gehoord door de overheid, zegt ze. “Ik heb altijd kinderen bij elkaar proberen te brengen: Marokkanen, Turken, Antillianen, Surinamers, Nederlanders. Ik ben altijd tante Helen geweest in de buurt. Je doet je uiterste best om toch wat te betekenen, maar je wordt niet gehoord en serieus genomen”, zegt ze.

Haar boodschap aan de politiek: “Geef mij de instrumenten die ik nodig heb om hulp te bieden aan de wijk, geef mij de ruimte! De overheid moet optreden en financiële steun bieden aan gezinnen waar het niet goed gaat. We moeten meer aandacht hebben voor wijken met armoede om dingen te veranderen. Alleen zo kunnen we als Rotterdam een voorbeeld zijn voor de wereld.”