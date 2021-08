Krakers en pandeigenaar in de clinch na gewelddadige uitzetting: 'Wat hij heeft gedaan is simpelweg illegaal, wat wij hebben gedaan is geoorloofd'

In het pand wonen op het moment van uitzetting vijf jonge dames, waarvan er één minderjarig is. Twee weken geleden namen zij hun intrek in het pand dat volgens hen al jaren leegstaat. Ze sturen ook een mailtje naar de eigenaar van het pand, Sander Schell, waarin ze hem vertellen dat zijn pand is gekraakt.

In zijn reactie laat Schell weten dat hij al sinds 2015 een vergunning heeft om het pand om te bouwen tot drie aparte woningen, en dat de krakers geen recht hebben om in zijn pand te zitten. Dat doen ze niet, omdat Schell volgens hen de vergunning niet laat zien. "Je hoort vaak dat eigenaren liegen dat ze vergunning hebben", vertelt Puk, één van de krakers van het pand.

In de brief zeggen de krakers vanaf 20 juli 2021 de nieuwe bewoners van het pand te zijn | Foto: Rijnmond

Volgens de krakers stond Schell op dinsdag zonder waarschuwing opeens voor de deur. "Dit was de eerste keer dat we hem zagen. Hij kwam zomaar aan en begon op de deur te bonzen. We hebben hem toen via een raampje in de deur te woord te staan", zegt Puk. Volgens haar dreigde Schell vervolgens om "alles kort en klein te slaan, inclusief het meisje aan de deur."

Schell belt de politie, maar nog voordat die kunnen arriveren, gooit Schell al een stoeptegel door de ruit en probeert daarna binnen te komen. Omstanders en krakers schelden hem uit terwijl hij door het raam klimt, hij krijgt ook een stoel tegen zijn hoofd gegooid. Schell zet door en weet binnen te komen. De krakers vluchten via de tuin. "Wij vreesden voor ons leven", vertelt Puk.

Op het internet regent het inmiddels beledigingen, zowel aan het adres van Schell als dat van de krakers. Schell wordt uitgescholden voor 'schoft' en 'gevaarlijke gek'. Zijn telefoon wordt bestookt door anonieme bellers, en op Google wordt zijn bedrijf, IMRO Vastgoed BV, geclaimd door medestanders van de krakers. Het bedrijf wordt omschreven als een centrum voor dak- en thuislozen. "Ze gooien van alles de wereld in. Ik heb een blanco strafblad en heb nog nooit met dit soort zaken te maken gehad", verklaart hij.

Wie zegt wat?

Inmiddels hebben de krakers het pand verlaten, maar de strijd lijkt nog niet te zijn gestreden. Volgens de krakers heeft Schell zich aan meerdere misdrijven schuldig gemaakt, waaronder bedreiging, huisvredebreuk en het schenden van het huisrecht. "Wat hij heeft gedaan is simpelweg illegaal, hoeveel mensen zijn acties ook willen verantwoorden door onze acties. Wat wij hebben gedaan is geoorloofd", stellen de krakers.

Maar volgens Schell kloppen er een aantal dingen niet aan het verhaal van de krakers. Hoofdzakelijk: de leegstand van het pand. De krakers zeggen dat het pand al jaren leegstaat voordat zij hun intrek namen. "Dat hebben we vernomen van mensen uit de omgeving", verklaren ze.

Dat schiet Schell in het verkeerde keelgat. Het pand werd namelijk tot vrij recentelijk nog bewoond. "De man die daar woonde is in juli weggegaan. Ik ben jaren bezig geweest om hem te verhuizen, omdat hij dat zelf ook wilde", legt hij uit. Het verwaarloosde uiterlijk van het pand kwam volgens Schell doordat de man een soort kluizenaarsbestaan leidde, waarbij hij onder meer de ramen zou hebben afgeplakt. Ook waren ter voorbereiding van de verbouwing delen van het pand al gestript.

De vervallen staat van het pand zou deels komen door het kluizenaarsbestaan van de vorige bewoner | Foto: Puk

De verbouwing van het pand stond op de planning voor na het vertrek van de vorige bewoner, maar dat ging plotsklaps niet door toen werd ontdekt dat de fundering van het gebouw niet op orde is. Om dat op te lossen heeft Schell een nieuwe vergunning moeten aanvragen. Voordat die er is mag hij niet verbouwen. "Dat gaat zeker drie maanden duren", legt hij uit.

"Ik snap dat hij boos is dat er mensen in zijn pand zitten. Aan de andere kant heeft hij 81 panden, en ik vind het echt niet kunnen dat dat zo is", vertelt Puk. Ook dat zou niet kloppen volgens Schell. Hoeveel panden hij wel heeft wilt hij niet zeggen. "Dat is totaal niet relevant."

Huisrecht

Voor een deel van de mensen die op social media op de video reageren is het verhaal zo klaar als een klontje: de krakers zitten fout en de huisbaas heeft gelijk. Anderen zeggen precies het tegenovergestelde: de krakers hebben het recht op een woning en huisbazen mogen panden niet laten leegstaan. In werkelijkheid ligt het juridisch gezien allemaal net wat gecompliceerder, legt advocaat Emil Tamas uit, hij staat wel vaker krakers bij.

Hoewel kraken sinds 2010 verboden is, genieten krakers in veel gevallen nog wel van wetgeving die voorkomt dat ze zomaar uitgezet kunnen worden. "Wat relevant is in het hele traject is dat huisvrede ook geldt ter bescherming van de krakers. Ze hebben huisrecht: de eigenaar mag niet zonder toestemming het pand binnentreden en huisvredebreuk plegen", zegt Tamas.

Dat betekent ook dat de politie krakers niet zomaar kan uitzetten. "Als blijkt dat de eigenaar van een pand daar niet woont en iemand anders wel, kan de politie alleen ingrijpen als iemand op heterdaad wordt betrapt, ook bij een kraakpand. Daarvoor moeten ze een machtiging krijgen van de officier van justitie", legt Tamas uit.

Huisrecht betekent niet dat krakers zonder problemen in een pand mogen blijven wonen wanneer zij hun bedje gespreid hebben. Het betekent alleen dat krakers de mogelijkheid hebben om een dreigende ontruiming eerst bij de rechter te laten toetsen.

'Er is een taboe op krakers'

Puk snapt dat Schell boos is dat er mensen zonder toestemming in zijn pand zitten, maar vind dat hij anders had moeten handelen. "Er is een taboe op krakers. Mensen hebben het idee dat we niet genoeg werken of alleen maar diefstal en vandalisme plegen. Wij hadden gewoon het idee om er een heel huiselijk uitziend pand van te maken. We hebben zelfs een stofzuiger gehaald. Als hij de vergunning had laten zien waren we ook vertrokken."

Ter voorbereiding van de verbouwing zijn delen van het pand al gestript | Foto: Puk

Zelf kraakt Puk om haar ouders financieel te ontlasten, maar door de krapte op de woningmarkt kan ze maar op weinig andere plekken terecht. "Mijn ouders hebben groeiende financiële problemen. Omdat ik nu 18 ben, wilde ik zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn", verklaart ze. Puk heeft een havo-diploma en is bezig om haar vwo-certificaten te halen zodat ze naar het wetenschappelijk onderwijs kan. Daardoor krijgt ze nu nog geen studiefinanciering.

"Ik werk ook erg hard naast mijn studie. Ik geef bijles in Engels en Nederlands, maar ook daarmee kom je bij lange na niet aan het geld voor een normale huurwoning. De sociale woningmarkt is ook geen optie, omdat de wachtlijsten daar tot 10 jaar oplopen. Ik ken ook mensen die echt geen huis meer hebben. Die eruit zijn geschopt en in een cyclus van werkloosheid en dakloosheid terechtkomen."

Puk is niet de enige die noodgedwongen een alternatieve oplossing zoekt voor het woningtekort. De regio Rijnmond komt, net als de rest van Nederland, duizenden woningen tekort. In 2031 moeten er maar liefst 75 tot 100 duizend nieuwe woningen bijkomen. Woningen die wel beschikbaar zijn, zijn vaak erg duur, en de huurprijzen blijven stijgen.

Puk en de andere krakers willen aangifte doen tegen Schell. Hij zegt dat te verwelkomen: "Laat ze maar aangifte doen, dan weet ik tenminste met wie ik te maken heb." Zelf gaat hij ook aangifte doen.