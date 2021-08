Ophef in Dordrecht over afbreken monumentale muur rond Dordrechts Museum

In Dordrecht is ophef over het megakunstproject ‘Rivier, Boot, Stad’. Hiervoor wordt een deel van de monumentale muur rond de tuin van het Dordrechts Museum tijdelijk verwijderd.

De welstandscommissie heeft een voorlopig positief advies uitgebracht, maar onder de inwoners van Dordrecht klinkt protest tegen het plan. Een petitie tegen het afbreken van de muur is inmiddels 1500 keer getekend.

Omdat het museumcomplex een Rijksmonument is, moet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook advies geven over het tijdelijk weghalen van de muur. Daarna geeft de gemeentelijke welstandcommissie een definitief advies. Dat wordt op 23 augustus verwacht.

Weerstand

Wethouder Sleeking van Cultuur wacht de adviezen af voordat hij wil reageren, maar heeft tegenover RTV Dordrecht wel aangegeven dat de weerstand in de stad hem niet ontgaan is. Hij wil er na 23 augustus in het college van B&W nog eens over praten.

Op 9 oktober moet de grote finale plaatsvinden van het kunstproject ‘Rivier, Boot, Stad’ van de Deens-Schotse kunstenaar Edward Clydesdale Thomson. Een houten schip, dat momenteel wordt gebouwd in DordtYart, de vroegere Biesboschhal, trekt vanuit de tuin van het Dordrechts Museum door de smalle straten van het historische centrum van Dordrecht naar het Hof van Nederland.

Tijdens die ongeveer 200 meter lange tocht brokkelt het schip af. De achtergebleven brokstukken zullen deels als monument blijven liggen. Het schip gaat dwars door de muur van het museum, die uit het begin van de twintigste eeuw stamt.

Daarvoor wordt de oorspronkelijke muur deels weggehaald. Het is de bedoeling dat het stuk muur terug wordt geplaatst. De kunstenaar is door de gemeente Dordrecht gekozen na een competitie. De stad wil de twee musea en de route ertussen in het zonnetje zetten.

Raadslid Irene Koene van GewoonDordt is het niet eens met het voorlopige advies van het welstandscommissie: "Dit mag opeens omdat het kunst is. Mag je dan als huiseigenaar ook het argument 'dit is vind ik kunst' gebruiken?" Bij RTV Dordrecht roept Koene wethouder Sleeking op zijn verantwoordelijkheid te nemen: "Als hij stoer is, zegt hij gewoon 'de stad wil dit niet, we gaan het niet doen'."

Bekijk hier de reportage van RTV Dordrecht: