FC Dordrecht vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen begonnen: 'We gaan verrassen'

In het afgelopen coronajaar viel er weinig te genieten bij FC Dordrecht. Het stadion was (logischerwijs) vrijwel heel het seizoen leeg, het spel zag er vaak niet uit en de uiteindelijke laatste plaats spreekt boekdelen. Op een handvol succesjes na - knappe uitoverwinningen bij NAC Breda en De Graafschap - liet FC Dordrecht de supporters in de huiskamers nauwelijks juichen.

Om nog maar te zwijgen over de afgelopen seizoenen. De laatste keer dat FC Dordrecht het linkerrijtje haalde in de eerste divisie, was in het promotieseizoen 2013/2014. De Schapenkoppen eindigden toentertijd als tweede. Na de degradatie uit de eredivisie vonden de Dordtenaren zichzelf alleen maar terug aan de rechterkant van het klassement.

Superboer die Schapenkop werd

FC Dordrecht moest het deze zomer dus over een andere boeg gaan gooien. Dat gebeurde ook. Afgelopen mei kwam eindelijk een investeerder, uit Turkije wel te verstaan. Met het geld van Baris Hocaoglu kregen de Dordtenaren een flinke financiële injectie.

Die Turkse lira's werden meteen geïnvesteerd. Zo trok innovatiemanager en technisch directeur Leon Vlemmings een blik nieuwe spelers open. Met af en toe een in het oog springende naam. Toine van Huizen bijvoorbeeld, vorig seizoen nog basisspeler bij De Graafschap. Hij promoveerde net niet met zijn ploeg naar de eredivisie. Nu is de Superboer centraal achterin de hoeder over de Schapenkoppen. Zijn transfer weerspiegelt duidelijk de veranderingen aan de Krommedijk.

Van Huizen heeft in de afgelopen weken vaker moeten uitleggen waarom hij in de eerste divisie van de nummer drie naar de hekkensluiter ging. "Het plan dat FC Dordrecht heeft, heeft de doorslag gegeven. In het begin zag het er niet naar uit dat dit mijn nieuwe avontuur zou worden", geeft Van Huizen toe, maar de centrale verdediger wil mee in 'de nieuwe wind' die door de club waait.

Mijn doel is om sowieso mee te doen om de prijzen. FC Dordrecht-verdediger Toine van Huizen

Persoonlijke ambities heeft Van Huizen zeker. Ook bij FC Dordrecht: "Mijn doel is om sowieso om de prijzen mee te doen. Dat klinkt heel raar, dat kan ik me voorstellen. Als je dit zegt, dan vragen mensen of het wel met je gaat. Maar als ik persoonlijk deze ambitie niet heb, dan zal ik niet het uiterste uit mezelf halen. Mensen mogen me voor gek verklaren, dat vind ik geen probleem. Maar er zit nog veel rek in deze groep."

Schuurman gevolgd door Fortuna

Enkele namen klinken bekender in de oren bij de FC Dordrecht-fans. Jari Schuurman is daar één van. Dat Schuurman nog aan de Krommedijk speelt, is best bijzonder. Hij kon namelijk naar samenwerkingspartner Fortuna Sittard, maar Schuurman wilde niet na een slecht seizoen zomaar bij FC Dordrecht vertrekken.

"Ik heb het idee dat ik hier nog niet klaar ben", zegt Schuurman. "Eerst wil ik hier presteren. Ook geloof ik in het plan. Ik heb natuurlijk wel met trainer Michele Santoni gesproken, om te horen wat hier het idee is. Dat klonk voor mij goed." Het plan is dat Schuurman vaker in het zestienmetergebied gaat spelen, zodat hij meer goals gaat maken.

Of Schuurman na 31 augustus nog steeds speler van FC Dordrecht is, weet hij nog niet zeker. "Als het goed is, dan is dat wel zo. Maar ik praat met Fortuna Sittard en ben blij met de interesse. Ik denk dat ik daar mee kan, maar ik wil niet daar als twintigste man binnenkomen."

'Het volle vertrouwen dat we gaan verrassen'

Dan heb je nog Michele Santoni: de nieuwe trainer van FC Dordrecht. Een Italiaan met een Nederlandse moeder die eerder werkte in de technische staf van Ajax, maar ook een kijkje in de keuken nam bij de Italiaanse topclubs Lazio Roma en Internazionale. Nu staat Santoni voor de tweede keer als hoofdtrainer voor de groep, nadat hij in het seizoen 2018/2019 voor het einde van het seizoen werd ontslagen bij Almere City.

Santoni wil met FC Dordrecht aanvallend en energiek voetbal laten zien. Een voorspelling voor het komende seizoen spreekt de hoofdtrainer niet uit, maar Santoni heeft een ander doel. "Ik wil dat elke fan, die de laatste jaren vanwege de treurigheid niet naar FC Dordrecht is geweest, snel hier terugkomt", sprak hij afgelopen woensdag uit op Radio Rijnmond. "Het publiek moet zich hier enthousiasmeren", voegde Santoni vrijdag eraan toe.

Ik heb het volle vertrouwen dat we gaan verrassen. FC Dordrecht-trainer Michele Santoni

Na de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Jong PSV (1-1) was Santoni opbouwend kritisch. Hij benadrukte dat het voetballend beter moet bij FC Dordrecht, maar hij prijst de grinta van zijn ploeg. "We hebben vechtlust en teamspirit", zegt Santoni. "Maar het aanvallende en het energieke voetbal moeten nog meer."

Santoni heeft het in Dordrecht goed naar zijn zin. "Ik krijg positiviteit van de spelers, de technische staf en de mensen om mij heen", zegt de hoofdtrainer van FC Dordrecht. "Iedereen komt hier met plezier en we trainen goed. Het was tegen Jong PSV bij vlagen niet goed. Maar als we de goede dingen doortrekken, dan nemen we de punten mee naar huis."

Het eerste punt is in elk geval binnen, maar Santoni wil meer: "Waar het gaat eindigen, dat is moeilijk te voorspellen. Maar ik heb het volle vertrouwen dat we gaan verrassen."