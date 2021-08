Rotterdamse bodybuilder ging van sportmassages naar seksueel misbruik

Volgens justitie zijn er meer vrouwen misbruikt, maar hebben zij geen aangifte gedaan. De man zou zich steeds hebben aangeboden als personal trainer die de vrouwen wilde helpen een strak en afgetraind lichaam te krijgen.

De Rotterdammer nodigde de vrouwen thuis uit, gaf een massage en ging dan steeds een stap verder, zegt justitie. Bij een slachtoffer werd de deur op slot gedaan en kreeg zij een masker voor haar ogen. Zij zegt bang van de man te zijn geweest omdat hij zeer gespierd is. De verdachte is professioneel bodybuilder.

Zestien jaar oud

Het tweede slachtoffer was zestien jaar oud toen zij seks met de man had. Volgens de verdachte ging het in beide gevallen om vrijwillige seks. Hij ontkent dat de vrouwen hebben tegengestribbeld of aangaven dat zij niet wilden.

Het toen minderjarige slachtoffer had een verklaring opgesteld voor de rechtszaak. "Ik voel me sindsdien vies en heb last gehad van een depressie. Jij had de macht over mij. Als ik je smeekte, stopte je niet."

Zij heeft contact gehad met de ex van de verdachte die vertelde dat het een patroon was: de man benaderde jonge vrouwen, zei dat hij kon helpen top-fit te worden, vroeg foto's op te sturen in ondergoed, nodigde hen thuis uit waarna de massage overging in seks. De twee slachtoffers vragen 7500 en 20.000 euro smartengeld.

'Wilde haar geen pijn doen'

De verdachte zegt dat het initiatief bij het minderjarige meisje zelf lag en dat zij contact zocht via WhatsApp. Het begon met flirten, ik voelde gewoon een seksuele vibe. Maar als ik nu hoor wat het haar heeft gedaan, dat breekt me. Ik wilde haar geen pijn doen.

De man is vanaf zijn 14e bezig met bodybuilden en heeft ook anabolen geslikt. Door zijn detentie zijn twee sponsors afgehaakt. Sinds kort is er een nieuwe sponsor die hem wil helpen door te breken in de Verenigde Staten.

Volgens zijn advocaat is er geen bewijs voor onvrijwillige seks. Het is geen jager die een prooi zocht. Hij is elke dag bezig met sporten en daar praat hij dan graag over met veel meisjes. Zo ontstaat het contact.

De rechter in Rotterdam doet op 19 augustus uitspraak.