GGD Hollands-Midden doet aangifte van bedreiging tegen Rotterdamse dansleraar Willem Engel

De GGD Hollands Midden heeft donderdag aangifte gedaan van bedreiging tegen de Rotterdamse dansleraar Willem Engel. Dat meldt de GGD aan Omroep West. De activist heeft woensdag zijn volgers opgeroepen om foto's en filmpjes te maken van medewerkers van de GGD op vaccinatielocaties. "Dat je protesteert is prima, maar dit is voor onze medewerkers heel intimiderend", legt Pieter Haasbeek, manager coronabestrijding van de GGD Hollands Midden uit.

De politie moest woensdag in Lekkerkerk ingrijpen om ervoor te zorgen dat de medewerkers van de prikbus hun werk konden doen. "Normaal staan er wel eens mensen te demonstreren bij de bus en dat vind ik ook helemaal niet erg", zegt Haasbeek. "Maar nu stond er een hele groep met fototoestellen en camera's en dat was heel bedreigend voor onze medewerkers. Om 14:00 uur hebben we de politie ingeschakeld en na een uur hebben zij ingegrepen om ervoor te zorgen dat ons werk door kon gaan."

Engel wil dat zijn achterban foto's en filmpjes van de medewerkers van de GGD maakt, zodat ze over een paar jaar voor voor de rechter gebracht kunnen worden, zo liet hij in een boodschap op Twitter weten. Haasbeek vindt dat hier een grens is overschreden. "Onze mensen doen gewoon hun werk. De overheid geeft je de mogelijkheid om je te laten vaccineren, maar het is niet verplicht. Dat je er anders over denkt, dat mag. Wij vinden het ook niet erg als mensen bij een locatie komen demonstreren. Maar als je onze medewerkers gaat intimideren, dan sla je door."

'We moeten onze medewerkers beschermen'

Voor Haasbeek reden om donderdag aangifte te doen van bedreiging. "We moeten onze medewerkers beschermen", legt hij uit. "Het is nu nog heel vers dus ik kan nog niet inschatten welke gevolgen het heeft, maar ik kan me voorstellen dat als medewerkers constant op de foto of de film worden gezet, ze er een keer de hik van krijgen en afhaken voor dit werk."

De manager van GGD Hollands Midden benadrukt dat de problemen alleen spelen bij de prikbus, die sinds kort in het leven is geroepen. "Op de hoofdlocaties moeten mensen naar binnen en staat er ook een beveiliger voor de deur. Daar hebben we wel eens mensen die demonstreren, maar niet dat de mensen lastig worden gevallen. Bij de prikbus is dat anders. Daar kunnen mensen zonder afspraak zo langslopen."

Voorbereid op wat kan gebeuren

De GGD Hollands Midden gaat pas zaterdag weer op pad met de prikbus. Dan wordt Lisse aangedaan. Volgens Haasbeek zijn er nog geen extra maatregelen genomen. "We gaan in principe niet meer doen dan we al deden. Onze medewerkers zijn voorbereid op wat er kan gebeuren. Wel is het zo dat er extra leidinggevenden vanuit de GGD meegaan naar Lisse zodat we sneller kunnen schakelen als dit nodig zou zijn."

Wel kijkt de GGD nog of er beveiliging rond de prikbus nodig is. 'Bij het starten van de mobiele locatie hadden we hier geen rekening mee gehouden', legt Haasbeek uit. "We kijken nu of we net als op de hoofdlocaties toch een beveiliger mee moeten sturen." De GGD Zuid-Holland Zuid, die ook prikbussen inzet in de regio, laat weten altijd al beveiliging in te zetten op zowel de vaste priklocaties als de mobiele vaccinatie-units.

Onzinnige en ziekelijke drang

Willem Engel laat op Twitter weten dat er volgens hem geen sprake is van bedreiging in zijn tweet. "Stop met de onzinnige en ziekelijke drang om intimidatie, geweld en dreigen te koppelen aan het maken van een foto! Waar het echt over gaat is namelijk dat iedereen aanvoelt dat wat gebeurt niet kan en amoreel is."