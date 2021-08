Oost-Europese knuffeldieven lopen tegen de lamp

De politie heeft vorige week drie zogeheten 'knuffeldieven' opgepakt in Rotterdam. Ze vroegen omstanders in Dordrecht naar de weg en waren daarna zogenaamd zo blij, dat ze de helpers innig omhelsden. Althans, dat dachten de nietsvermoedende slachtoffers. Maar tijdens de knuffel werden hun sieraden of geld gejat.

De twee vrouwen en één man, in de leeftijd van 20 tot 42 jaar oud, sloegen diverse keren hun slag in Dordrecht. Hoeveel slachtoffers zij precies hebben gemaakt, is niet duidelijk. Na onderzoek kon het drietal uiteindelijk in Rotterdam worden aangehouden.

De politie heeft het over 'mobiel banditisme', een vorm van misdaad waarbij internationale criminele groepen rondtrekken en zich op verschillende plekken schuldig maken aan allerlei misdrijven. In Dordrecht was dat ook het geval: de opgepakte verdachten kwamen uit Oost-Europa. Volgens de politie komt een beroving via een babbeltruc steeds vaker voor en zijn de dieven snel en behendig. Ze vervangen bijvoorbeeld tijdens de omhelzing echte sieraden vliegensvlug voor neppers.

Het drietal is al voorgeleid en blijft twee weken langer vastzitten.