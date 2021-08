Man aangehouden voor bedreigen familie van chauffeur die motoragent doodreed

De verdachte dreigde onder meer het transportbedrijf van het gezin in brand te steken. Hij is dinsdag aangehouden en hij heeft bekend. De man is na verhoor weer vrijgelaten, maar heeft wel een contact- en gebiedsverbod opgelegd gekregen. De man moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

De 47-jarige motoragent Arno van de Rotterdamse verkeerspolitie kwam begin juli in botsing met een vrachtwagen in het Waalhavengebied en overleed aan zijn verwondingen. De bestuurder reed vervolgens door. Later op de dag werd de vrachtwagen teruggevonden en werd de 45-jarige verdachte aangehouden in Melissant. De aanrijding gebeurde mogelijk expres, stelde justitie.

De aangehouden verdachte was eerder ook al betrokken bij twee ongelukken. Zo reed hij in 2015 een motoragent van de Rotterdamse politie aan. Die verloor daarbij zijn rechterarm. Ook was de man uit Melissant betrokken bij een ongeluk vorig jaar in Rockanje. Een fietsster stak in juli 2020 over en kwam om het leven. Na een reconstructie besloot justitie dat de chauffeur de aanrijding niet hadden kunnen voorkomen en dat hij niet vervolgd zou worden. De nabestaanden van de vrouw willen nu weten of dat onderzoek heropend kan worden.

Honderden agenten en andere betrokkenen hebben op 16 juli een kilometerslange erehaag gevormd in Rotterdam, om afscheid te nemen van de omgekomen motoragent.