Nieuwe maatregelen Haringvlietbrug: vanaf 23 augustus toch in beide richtingen twee versmalde rijstroken beschikbaar

Op de Haringvlietbrug blijven twee versmalde rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Op de brug zou vanaf komende maandag in beide richtingen nog maar één rijstrook open zijn, om zo de verkeersdrukte te verminderen tot de grote renovatie in 2023.

De minister heeft nu aangegeven dat in beide richtingen twee versmalde rijstroken open blijven, waar verkeer met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur overheen mag. Op dit moment is de maximumsnelheid op de brug nog 100 kilometer per uur.

De maatregel gaat vanaf 23 augustus in, omdat de versmalde rijstroken nog moeten worden ingericht en de weg nog geschikt moet worden gemaakt voor handhaving. Zo moet de belijning nog worden aangebracht en moeten er vierduizend wegafscheidingen worden geplaatst. De eerder aangekondigde maatregelen vanaf 9 augustus gaan dus niet door.

Rijplaten los

De brug moet gerenoveerd worden, omdat klemmen en rijplaten los dreigen te komen. Dat is gevaarlijk voor zowel het autoverkeer als de scheepvaart, maar de nodige renovatie kan pas in 2023 plaatsvinden. Om de veiligheid tot die tijd te waarborgen, wordt de brug 'intensief gemonitord' de komende tijd.

Transport en Logistiek Nederland heeft eerder al uitgerekend dat alleen de transportsector al een verlies van 53 miljoen zal lijden. Ook vanuit de Veiligheidsregio’s zijn de zorgen groot. De Haringvlietbrug is niet alleen een ‘aorta’ voor mensen naar werk en studie, maar ook naar zorg. En vrijwillige brandweermensen moeten ook op tijd bij hun post kunnen zijn. Dat lukt niet met volgelopen landwegen. Van Nieuwenhuizen verwacht dat met deze aanpassingen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee beter bereikbaar blijven, ten opzichte van wat eerder werd ingeschat.

Burgemeester Bram van Hemmen van de gemeente Hoeksche Waard is blij met de aanpassingen. "We moeten ons wel realiseren dat we te maken krijgen met twee jaar van overlast en vertraging. We hebben nu het acute probleem verholpen, zodat we geen monsterfiles hebben van de A15 tot aan de Haringvliet en andersom. Maar wat ons betreft komt daarna nog een gesprek hoe we het de komende twee jaar gaan aanpakken. Dit gaat in ieder geval minder overlast opleveren, maar hoeveel precies moet nog berekend worden."