Pijnlijke vergissing: transfer van Feyenoord-aanvaller Azarkan naar Excelsior nog niet definitief

Excelsior en Feyenoord zijn het eens geworden over een verhuurperiode van Marouan Azarkan. De transfer is echter nog niet rond, omdat de agency rondom de aanvaller nog geen akkoord heeft gegeven. Rondom deze transfer is verwarring, omdat Excelsior nog niet op de hoogte was van de communicatie van Feyenoord.

Via het Twitter-account van Feyenoord Transfermarkt kon er geklikt worden op een nieuwsbericht op de website van Feyenoord. Daarin stond vermeld dat Azarkan aan Excelsior verhuurd zou worden. Nick Kersten, technisch directeur van Excelsior, is verrast wanneer hij aan de telefoon wordt geconfronteerd met dit nieuws. "Hij heeft meerdere clubs voor het uitkiezen", licht Kersten toe. "Vanuit zijn agency hebben we nog geen go gekregen. Het is nog niet definitief."

Het bericht, dat is aangemaakt op dinsdag 3 augustus, staat nog wel online. Dat is alleen via de bewuste link op Twitter te lezen. Feyenoord heeft het nieuwsbericht via feyenoord.nl verwijderd.

Kersten bevestigt wel dat Excelsior met Azarkan heeft gesproken. De flankaanvaller werd in het afgelopen halfjaar door Feyenoord verhuurd aan eerstedivisionist NAC Breda. Hij was daar vooral bankzitter. In de finale van de play-offs om een eredivisieticket verloren Azarken en NAC Breda van NEC.