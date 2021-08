Natuurgebied de Vlinderstrik dit najaar klaar voor gebruik: 'Het wordt parkachtig en er komt een landbouwgebied'

"De Vlinderstrik is een nieuw natuur-en recreatiegebied dat is gemaakt ter compensatie van de Tweede Maasvlakte", legt Martin Looije uit. Hij is als landschapsarchitect van de gemeente Rotterdam bij het project betrokken. "De bedoeling van het project Mainport Rotterdam is om groen en natuur in de omgeving van Rotterdam te behouden en beter te maken."



"We gaan hier straks een gebied zien met heel veel nieuwe watergangen en sloten en langs het water komen rijen met bomen te staan. Het wordt een wat kleinschaliger landschap dan het nu is; wat meer parkachtig", zegt Looije. "Er komen gebieden waar het heel erg nat is en waar een hele bloemrijke vegetatie gaat ontstaan." Er komt bovendien een landbouwgebied, waar boeren hun voedsel verbouwen.

Voedsel uit eigen achtertuin



Het verbouwen van voedsel gebeurt ook nog eens voor de direct omwonenden. Een deel van hen is aangesloten bij coöperatie Herenboeren, die voedsel produceert voor de leden. Albert Boersen is boer van de coöperatie en verzorgt middenin het natuurgebied de voedselproductie voor honderden mensen.

"In principe probeer ik elke week vijfhonderd mensen een boodschappentas te geven", zegt Boersen. "Daar zit groenten en fruit in, vlees van de varkens die hier lopen en op termijn ook van de koeien. We proberen zoveel mogelijk van het land te halen: met het seizoen mee en uit de omgeving."

Achter deze manier van werken zit een gedachte, legt Boersen uit. "Mensen die wél interesse hebben in landbouw en voedselproductie maar er geen kennis van hebben, kun je op deze manier daar wel bij betrekken. Ik ben van huis uit boer, dus ik vind het waanzinnig leuk om daarover te kunnen vertellen en hier zo'n plek te hebben waar je het aan den lijve kunt ondervinden."

Mensen die zich aan willen sluiten bij de coöperatie moeten geduld hebben. Alle vijfhonderd plekken zitten vol en er is momenteel een wachtlijst.