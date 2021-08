Willemsbrug tot half september in het donker gehuld

De Willemsbrug in augustus 2020 | Foto: Marcia Tap

De sierverlichting van de Willemsbrug in Rotterdam is tijdelijk uitgezet. De lampen brandden al even niet aan één kant van de rode brug vanwege kapotte onderdelen. Omdat de levering van nieuwe elektronische onderdelen langer op zich laat wachten, heeft de gemeente besloten alle sierverlichting tijdelijk uit te zetten.