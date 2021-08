Feyenoord maakt een goede indruk in Zwitserland en legt FC Luzern over de knie

In Zwitserland maakte Feyenoord vanaf het begin een goede indruk. De sterke start werd in de negende minuut beloond met een treffer. Aan de linkerkant gaf Luis Sinisterra de bal voor op Guus Til, die in het zestienmetergebied raak schoot (0-1). De Rotterdammers hielden FC Luzern daarna goed onder controle en gaven weinig kansen weg.

Luister hieronder naar de 0-1 van Guus Til bij FC Luzern-Feyenoord op Radio Rijnmond:

Sinisterra en Til vonden elkaar tien minuten na het openingsdoelpunt wederom, maar deze keer was de voorzet van de Colombiaan te hoog voor de aanvallende middenvelder. Enkele minuten voor de rust scoorde Til wél voor Feyenoord. Hij prikte de rebound op een schot van Alireza Jahanbakhsh makkelijk binnen (0-2). Daarmee zette Til het aantal Europese doelpunten voor Feyenoord op vijf. Vorige week scoorde de middenvelder drie keer tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League.

Luister hieronder naar de 0-2 van Guus Til bij FC Luzern-Feyenoord op Radio Rijnmond:

Vlak voor de rust had Feyenoord het uitduel met FC Luzern al kunnen beslissen. Sinisterra had doelman Vaso Vasic al gepasseerd en kon de bal in het lege doel schuiven. Holger Badstuber, de voormalige verdediger van FC Bayern München, gleed de bal nog voor de doellijn weg.

Kansen gecreëerd, weinig weggegeven

Na de pauze gaf Feyenoord wederom weinig weg. FC Luzern kreeg een handvol mogelijkheden, maar echt gevaarlijk werd de Zwitserse bekerwinnaar niet. Zo was Filip Ugrinic tweemaal gevaarlijk. De middenvelder van FC Luzern trapte een bal naast en een kans over. Aan de kant van Feyenoord mocht Tyrell Malacia schieten. Zijn schot werd gepareerd door doelman Vaso Vasic.

In de slotfase van de wedstrijd kreeg Feyenoord nog een aantal goede kansen. Bryan Linssen trapte een bal voorlangs, Orkun Kökcü ramde een vrije schietkans niet binnen en Sinisterra plaatste een voorzet van Malacia over. Vlak voor tijd besliste Feyenoord pas het duel bij FC Luzern. Doelman Vasic rolde de bal zomaar in de voeten van de ingevallen Robert Bozeník, die uiteindelijk de assist gaf op Sinisterra. De Colombiaan wist wel raad met dit cadeautje (0-3). Daarmee verschafte Feyenoord zichzelf een goede uitgangspositie voor de vierde en laatste voorronde van de Conference League.

Luister hieronder naar de 0-3 van Luis Sinisterra bij FC Luzern-Feyenoord op Radio Rijnmond:

FC Luzern - Feyenoord 0-3 (0-2)

9' 0-1 Guus Til

38' 0-2 Guus Til

84' 0-3 Luis Sinisterra

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü (78' Fer), Til; Jahanbakhsh (74' Bozeník), Linssen, Sinisterra (88' Haps)