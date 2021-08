Jens Toornstra na zeldzame Europese uitzege Feyenoord: 'Dit geeft rust en vertrouwen naar de toekomst'

Na het moeizame tweeluik tegen FC Drita kwam Feyenoord in de eerste wedstrijd tegen FC Luzern uitstekend voor de dag. De play-offs van de Conference League kunnen het team uit Rotterdam bijna niet meer ontgaan. De 3-0 winst in Luzern geeft vertrouwen, ook aan aanvoerder Jens Toornstra. “Dit soort resultaten geven rust en vertrouwen naar de volgende wedstrijd.”

De laatste tien jaar won Feyenoord slechts twee Europese uitwedstrijden: bij Hapoel Beer Sheva en Standard Luik. Beide keren werd het 0-3, net als in Zwitserland. Beide keren speelde Toornstra mee. Hij weet dat dit soort avonden de laatste jaren uniek zijn voor Feyenoord.

“Ik denk dat we heel hard gewerkt hebben met z’n allen," vertelt de middenvelder. "We hebben als collectief goed gespeeld en kansen afgedwongen door pressing, zoals we dat willen. We hadden nog één of twee goals meer kunnen maken.”

'Goed uitgangspunt'

Naast een goede uitgangspositie voor de volgende ronde, speelt Feyenoord hiermee ook wat chagrijn weg, na de wedstrijden met Drita. “Het is altijd lekker om overtuigend een wedstrijd te winnen. Dit was wel een heel ander wedstrijdbeeld. Tegen Drita kregen wij weinig ruimte om kansen te creëren. Tegen deze tegenstander konden wij zelf wat meer pressen omdat zij ook wilden voetballen. Dat hebben wij goed uitgespeeld. Om ook tegen clubs die spelen zoals Drita tot meer kansen en goed spel te komen, dat is zeker een aandachtspunt.”

Feyenoord mag volgende week donderdag natuurlijk nooit meer in de problemen komen, maar doen alsof die wedstrijd nog slechts een formaliteit is, gaat Toornstra te ver. “Dit is een goed uitgangspunt, maar dit soort ploegen zijn mentaal sterk. Laatst tegen Young Boys stonden ze ook achter en kwamen ze terug. Dus het is pas klaar als het helemaal afgelopen is, om in de clichés te blijven.”