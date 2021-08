Arne Slot na FC Luzern-Feyenoord: 'Deze zege was een magere afspiegeling van de kansen'

Feyenoord liet donderdag in Zwitserland een uitstekende indruk achter. FC Luzern werd met een 3-0 zege verslagen. Arne Slot was na afloop van de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tevreden, maar hij benadrukte veel meer dan alleen het goede veldspel van de Rotterdammers.

"Dat zij hun stinkende en stinkende best doen, is het minimale wat ik van hen verwacht", is Slot na afloop van de wedstrijd duidelijk. "Dan is het heel fijn dat Feyenoord zo goed blijft voetballen. Ook vorige week hebben de spelers alles binnen hun mogelijkheden gedaan om het maximale resultaat te halen. Gelukkig was dat toen een 3-2 overwinning, maar vandaag was het met veel beter spel een 3-0 overwinning."

Volgens Slot speelde FC Luzern op een manier die Feyenoord erg goed lag. "We konden goed druk op die ploeg zetten. Dat hebben we uitstekend gedaan. We hebben er ook veel energie in gelegd", analyseert de trainer van Feyenoord. Hij vindt niet dat de Zwitsers naïef speelden. "Ze hebben met deze manier van spelen de beker gewonnen. Maar ik vond dat we veel goede dingen daar tegenover hebben gezet." Volgens Arne Slot was deze overwinning 'een magere afspiegeling' van de kansenverhouding.

Over het centrale duo Gernot Trauner en Marcos Senesi was Slot ook te spreken. Dat betekende wel dat Leroy Fer, die bij Feyenoord de laatste weken centrale verdediger was, op de bank moest beginnen. "Fer is uitstekend omgegaan met zijn rol als centrale verdediger. Het was niet eenvoudig voor hem om dit in te vullen. Dit heeft hij voor het team gedaan", zegt Slot. Hij prijst de manier waarop Fer met zijn reserveplek omgaat.

'Mooie test' voor return

Voor de terugwedstrijd tegen FC Luzern oefent Feyenoord zondag nog in De Kuip tegen de landskampioen van Spanje: Atletico Madrid. "Normaal gesproken is Atletico een ploeg die vanuit de counter speelt en de ruimtes klein houdt. Daarom is het voor ons een mooie test, om te kijken hoe we daar tegen spelen", vertelt Slot, die uitkijkt naar 'de hoogst mogelijke weerstand waartegen je kunt spelen'.

Slot kan niet wachten om met Feyenoord tegen Atletico Madrid te oefenen. "We hebben er met z'n allen zin in en zijn benieuwd hoe we ons tegen Atletico presenteren. Afgelopen zondag kostte het ons namelijk heel veel moeite om het niveau een halfuur acceptabel te houden tegen ADO Den Haag", aldus Slot.