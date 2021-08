Weer van vandaag: bewolkt met enkele buien en af en toe zon

Vandaag is het overwegend bewolkt en vallen er meerdere buien. In de middag breekt langs de kust de zon door en wordt het droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden.

In de middag neemt de zuidwestenwind flink toe. Deze zuidwestenwind is matig en aan zee krachtig of hard, windkracht 4 tot 7.

Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en blijft het droog. Vanavond staat er aan zee eerst nog een krachtig of harde zuidwestenwind. Vannacht neemt de wind in kracht af. De temperatuur daalt naar een graad of 15.

Vooruitzicht

Morgen is het wisselend bewolkt en vallen vooral in de middag enkele buien. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. De temperatuur komt uit op 21 graden.

De dagen erna komt er eerst nog maar weinig verandering in het huidige wisselvallige weer. De zon laat zich af en toe zien en er vallen geregeld buien. Op zondag staat er langs de kust een krachtig of harde zuidwestenwind. Op dinsdag komt de zon vaker tevoorschijn, maar ook dan blijft het nog niet droog, er valt nog steeds een enkele bui. In de middag wordt het 20 graden. Vanaf woensdag is er geregeld zon, blijft het zo goed als droog en wordt het iets warmer.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 augustus bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 23,5 graden en de minimumtemperatuur 13,7 graden. Er valt gemiddeld 24,4 mm neerslag.