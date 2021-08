Boksster Fontijn struikelt weer over rivale Price en sluit loopbaan af met brons

Tijdens de wedstrijd lag het niveau dicht bij elkaar. De 33-jarige Schiedamse verloor met een miniem verschil van haar Britse rivale.

"Ik had liever van iemand anders verloren", bekende Fontijn. "Tegelijk weet ik dat er genoeg hele goede sporters rondlopen, die met lege handen naar huis gaan. Ik heb tenminste nog iets, al is het niet de medaille die ik wilde."

Beladen duel

De kans op olympisch goud was natuurlijk het belangrijkste, maar ook het verleden speelde mee in de Kokugikan Arena in Tokio. Price was namelijk de vrouw, die in 2019 met een laat protest Fontijn de titel ontfutselde bij het WK in het Siberische Oelan-Oede.

Zelf was Fontijn daar overigens nuchter onder. "Mensen denken dat Lauren Price het enige is dat in mijn kop zit. Dat is niet zo", zei Fontijn al na haar gewonnen kwartfinale tegen de Canadese Tammara Thibeault. "We hebben na dat WK nog twee keer gebokst en die heb ik allebei gewonnen. Die revanche heb ik dus al gehad."

Gewaagde tegenstander

Het was Price, in het verleden ook al wereldkampioen taekwondo en karate en bovendien tweevoudig voetbalinternational van Wales, die het initiatief nam in de eerste ronde, maar de jury gaf het voordeel aan Fontijn.

"Laat haar in paniek raken", sprak Fontijns coach en vriend Abdul Fkiri na die eerste ronde. Daarin slaagde Fontijn behoorlijk, maar de Britse liet zich ook niet onbetuigd en kreeg de tweede ronde met klein verschil op haar naam.

Oordeel jury

In de derde ronde deelden beide bokssters rake stoten uit, maar uiteindelijk kreeg Price de voorkeur van drie van de vijf juryleden.

Voor aanvang van de Olympische Spelen blikten we vooruit met Nouchka Fontijn. Kijk hieronder de reportage terug: