Groeien in Chris Natuurlijk van 7 augustus

Bij kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel gaat Chris Natuurlijk op bezoek bij dieren die model hebben gestaan voor het boek Groeien. De fotoseries in het boek van Marlonneke Willemsen laten de ontwikkeling van dieren in de eerste weken van hun leven zien. Voor haar project volgt Willemsen niet alleen aaibare boerderijdieren; ook kikkervisjes, rupsen en zelfs schildwantsen doen mee.

De modellen uit het boek Groei en fotograaf Marlonneke Willemsen (rechts) en Evelien Leentjes(links) van kinderboerderij Klaverweide | Foto: Rijnmond

Tien kookt vegetarisch op de Voedseltuin

Tien kookt vegetarisch groeit in haar rol als radioster. Net als haar hondje Bep. Samen met Chris Natuurlijk kookt Tineke de Lange een vegetarisch soepje met groenten en kruiden van de Voedseltuin in Rotterdam-West.

Tineke van der Burg(links) van de Voedseltuin, Tineke de Lange van Tien Kookt en Bep op de Voedseltuin in Rotterdam-West | Foto: Rijnmond

Ode aan de rat

De rat staat niet zo goed bekend. Maar in The Rat Gazette, een tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, is te zien hoe veelzijdig dit verguisde diertje is. Fotograaf Arjan Schuitman hoopt met zijn foto’s op groeiend respect voor de rat.

Een thriller in zeven delen

“Wat kan het daglicht in de Rotterdamse haven niet verdragen?” Het is de ondertitel van Noblesse Oblige, de nieuwe thriller van Esther Kreukniet. De schrijfster uit Oostvoorne is van plan om van Noblesse Oblige een serie te maken in zeven delen over de zeven hoofdzonden die omgebogen worden in deugden.

Zaterdag 7 augustus van 08:00 tot 09:00 uur in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.