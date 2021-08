Boksschoolhouder in Crooswijk houdt tieners 'van de straat' met bokslessen: 'Ik wil wereldkampioen worden'

Boksschoolhouder in Crooswijk houdt tieners 'van de straat' met bokslessen | Foto: Rijnmond

Boksschoolhouder in Crooswijk houdt tieners 'van de straat' met bokslessen

Niet vechten met messen op straat, maar boksen in de ring. Met dat idee werd vorig jaar in de Rotterdamse gemeenteraad een motie aangenomen om 'risicojongeren' boksles te geven. Boksschoolhouder Ton Dunk werkt al jaren met jongeren vanaf 12 jaar uit die doelgroep; zij krijgen een kans door te leren boksen.

In totaal boksen er 45 tot 50 jongens bij de boksschool in Crooswijk. Veel van hen komen uit de buurt, maar een deel komt uit Rotterdam-Zuid. "Daar is niet heel veel te doen, dus velen komen ook hier naartoe om te boksen", legt Dunk uit.

De jongens die hier trainen hebben het nieuws over de doodgestoken Joshua (15) uit Beverwaard ook meegekregen. "Het slaat nergens op", zegt Delano (14), die al zes jaar bokst. "Je hebt geen messen nodig om te vechten. Ik vind het onzin dat je met messen buiten loopt op straat."

Bang van messen

Ayoub (12), die een jaar bokst bij Dunk, zegt het best wel gevaarlijk te vinden. "Ik word er een beetje bang van zelf. Als ik op straat loop en er komt iemand zo met een mes, dan gaat hij mij steken." Delano en Ayoub hebben beide geen messen op zak, maar het is hen niet geheel onbekend. "Ik ken wel iemand die een mes bij zich had", vertelt Ayoub. "Maar ik ken zijn naam niet. ik heb alleen maar een keer tegen hem gevoetbald."

Hoewel Dunk zich graag inzet voor de tieners, mist hij wel de waardering vanuit de politiek. "Ik ben ook maar bokstrainer, geen afgestudeerd pedagoog of gedragswetenschapper. Dingen die hier in de wijk gebeuren probeer ik zo goed mogelijk op te lossen in de wijk. Ik krijg wel vaak schouderklopjes van de gemeente, maar echt steun, zoals de vraag waar ik tegenaan loop, mis ik vaak. Dat vind ik hartstikke jammer."

Meer jongens in de ring

Om te voorkomen dat tieners op straat ruzies uitvechten, of in het criminele circuit terechtkomen, hoopt de bokstrainer zoveel mogelijk jongeren bezig te houden met sport. Ook Delano lijkt dat een goed idee: "Ik heb wel vrienden die veel buiten op straat zijn. Ze lopen niet met messen te zwaaien, maar zitten wel een beetje aan de criminele kant zeg maar", vertelt de tiener. Als hem gevraagd wordt of hij daar weleens wat over zegt, reageert hij: "Tja, ze moeten het zelf weten."

Wel probeert Delano jongens van zijn leeftijd naar de boksschool te halen. "Veel vinden het wel gaaf wat ik doe. Vrienden van mij willen ook graag boksen misschien. Die vinden dat ook leuk."

Ton denkt dat het probleem van de steekpartijen onderdeel is van een groter probleem. De bokstrainer denkt dat hij dat probleem zelf niet boven tafel kan halen, maar hij heeft wel zo zijn gedachtes over hoe je dit kunt voorkomen: "Ik geloof er heel erg in dat als je jonge jongens van de straat haalt en een zinvolle tijdsbesteding gaat geven, je preventief bezig bent."

Delano wil in ieder geval zijn beroep maken van boksen. "Wat mijn grootste droom is? Ik wil wereldkampioen worden. Maar ik heb nog een lange weg te gaan."