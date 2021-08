Rijnmond Explainer: dit is wat je moet weten over het messengeweld onder jongeren

Vorige week werd in Rotterdam-Beverwaard de 15-jarige Joshua doodgestoken door een leeftijdsgenoot. Het was een nieuw dieptepunt in een zorgwekkende ontwikkeling: jongeren die elkaar te lijf gaan met messen, soms met dodelijke gevolgen. Steken jongeren elkaar tegenwoordig echt vaker, of lijkt dat maar zo? Bekijk onze Rijnmond Explainer voor aan antwoord op deze en vele andere belangrijke vragen.

De vele steekincidenten van de afgelopen tijd houden de regio in hun greep. De verontwaardiging bij bewoners en nabestaanden is groot: hoe kan het gebeuren dat tieners steeds vaker een ruzie beslechten met messen? Waarom lijken de slachtoffers en daders alsmaar jonger te worden? Het zijn complexe vraagstukken zonder gemakkelijke antwoorden, maar iedereen lijkt het eens over één ding: er moet iets gebeuren.

In 2018 werden er in Rotterdam en omgeving volgens een officiële telling van de politie 19 tieners verdacht van een steekincident. Het gaat dan om tieners tot en met 17 jaar oud. In 2019 verdubbelde dat aantal: 36 tieners worden in dat jaar verdacht van een steekincident. In 2020 blijft het aantal redelijk stabiel: 37 verdachten. Van 2021 zijn nog geen cijfers bekend.

Op het eerste gezicht lijkt het een simpele conclusie: er zijn meer jonge messentrekkers. Maar is het wel zo simpel? In de nieuwe Rijnmond Explainer nemen we je mee langs alle belangrijke aspecten van dit verhaal. We spreken criminologen, onderzoekers, politici, jongerenwerkers ouders van slachtoffers en, uiteraard, ook jongeren die vertellen waarom zij de deur uitgaan met een mes op zak.

Kijk hieronder naar de explainer: Dit is wat je moet weten over het messengeweld onder jongeren