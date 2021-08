Zes mannen aangehouden voor ontvoering in Gouda, slachtoffer nog steeds vermist

De politie doet onderzoek in de omgeving van het Vogelplein in Gouda | Foto: MediaTV

Volgens de melding vond de ontvoering donderdag rond 18.00 uur plaats aan de Spaarneweg in Cruquius (Noord-Holland). Getuigen meldden dat de Hoofddorper door een aantal personen uit zijn auto werd getrokken en in een rode Mercedes Vito-bus werd geduwd die wegreed in de richting van de N201. Op de bus zou ook een imperiaal zijn bevestigd.

De politie is direct een zoekactie begonnen en wist diezelfde avond nog een aantal mogelijke betrokkenen in de kraag te vatten aan het Vogelplein in Gouda. In hoeverre zij daadwerkelijk betrokken zijn bij de zaak wordt onderzocht. Het 56-jarige slachtoffer wordt nog steeds vermist.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die de rode Mercedesbus rond het tijdstip van de ontvoering hebben zien rijden. Ook zoekt de politie naar dashcambeelden van bestuurders die donderdagavond rond 18.00 uur in de omgeving van Cruquius hebben gereden of in de richting van Gouda reden.