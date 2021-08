Beveiliging bij prikbus na oproep Willem Engel om medewerkers te fotograferen

De prikbus van de GGD Hollands Midden in Lisse wordt zaterdag beveiligd nadat medewerkers van de prikbus woensdag in Lekkerkerk werden gefotografeerd en gefilmd. Dit werd door de aanwezigen als bedreigend ervaren, meldt Omroep West. De aanleiding hiervan is een oproep van Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, die op Twitter opriep om medewerkers van prikbussen te fotograferen.