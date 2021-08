Stille tocht voor Manuel Alvarez: wat ging er vooraf aan de vondst van zijn lichaam in een kofferbak

Na de vondst van het lichaam van Manuel (zijn roepnaam), die in Zwijndrecht woont en er op zijn vermoedelijke woonadres een eenmanszaak in dakbedekking heeft, doet de politie dagenlang onderzoek in een huis in Rotterdam-Zevenkamp. Oplettende journalisten hebben enkele dagen eerder gemeld dat er urenlang in een flatwoning in Zwijndrecht onderzoek is gedaan. De twee zaken blijken met elkaar te maken te hebben. Maar eigenlijk is het verhaal dan al zeker een dag oud. Dit is wat we nu weten, aangevuld met de vragen die leven.

Woensdag 28 juli ‘s middags

De politie komt kijken bij het huis van het slachtoffer aan de Van Bleiswijkstraat in Zwijndrecht, vertellen omwonenden na de vondst van Manuel aan Rijnmond. Wat de agenten komen doen is niet duidelijk. Later meldt de politie over het slachtoffer dat hij al enige tijd als vermist is opgegeven.

Donderdag 29 juli om 11:30 uur

Een vrouw laat haar hond uit aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam. Uit een huis komt een jonge man die volgens de vrouw verward overkomt. Hij heeft meerdere koffers bij zich en vraagt voorbijgangers of ze een taxi voor hem kunnen bellen, want zijn mobiel werkt niet. De vrouw vindt de man beangstigend en loopt snel door. De politie heeft het verhaal over de verwarde man nog niet bevestigd.

De Kapitein Horsmanflat in Zwijndrecht | Foto: Rijnmond

Donderdagmiddag om 15:00 uur

De politie krijgt een melding van een vechtpartij op de galerij van de Kapitein Horsmanflat in Zwijndrecht. De 25-jarige bewoner van een van de flatwoningen wordt opgepakt. Later wordt duidelijk dat hij direct bekent dat hij een levensdelict heeft gepleegd. Omdat er geen slachtoffer wordt gevonden, staat voor de politie nog niets vast. “We hebben het vermoeden dat hij een zwaarder misdrijf op zijn geweten heeft. Maar welk misdrijf dat is, gaan we niet zeggen”, laat een woordvoerder van de politie weten.

Donderdagavond

Voor het huis in de Kapitein Horsmanflat is het nog steeds druk. Politiemensen lopen in en uit, onder meer gekleed in witte pakken. Volgens getuigen woont in het huis een Somalische familie. Alleen de 25-jarige aangehouden man staat op het adres ingeschreven.

Vrijdagmorgen 30 juli

Nog altijd wordt onderzoek gedaan bij de Kapitein Horsmanflat in de Surinamestraat in Zwijndrecht.

Politie voert spullen af uit de woning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam | Foto: MediaTV

Zondag 1 augustus 17:00 uur

De eerste politiewagens arriveren aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan in een woning, zien omwonenden. Ook hier zijn witte pakken zichtbaar. Naar verluidt woont in de woning een Somalische vrouw met twee kinderen.

Maandag 2 augustus

Bewoners in de Aalbersestraat in Dordrecht bellen de politie, omdat ze zich zorgen maken over een verdachte auto. Een Opel Meriva uit 2004 staat al een paar dagen in de straat geparkeerd en onduidelijk is van wie het voertuig is. De politie besluit een kijkje te nemen.

Maandagmiddag 17:00 uur

Al snel na aankomst zetten agenten de omgeving van de auto af met schermen. Ook wordt een tent om de auto geplaatst. Vanuit een hoger gelegen flat naast de parkeerplaats is te zien dat er vooral interesse is voor de kofferbak van de auto. Als omwonenden vragen wat de politie er gevonden heeft, antwoordt een agent: “Dat wil je niet weten.”

Maandagavond 22:00 uur

De politie meldt dat in de auto een stoffelijk overschot is gevonden. Ook bevestigt ze dat er een link is tussen de vondst en de aanhouding van de 25-jarige Zwijndrechter bij de Kapitein Horsmanflat een paar dagen eerder.

Dinsdagmorgen 07:00 uur

Nog steeds wordt onderzoek gedaan in de woning aan de Zevenkampse Ring. Buurtbewoners hebben nog altijd geen idee waar het onderzoek mee te maken heeft. De politie brengt niets naar buiten. Volgens bewoners woont er een Somalische vrouw met twee kinderen. Waar ze nu zijn, is niet bekend.

Dinsdag 3 augustus, 13:00 uur

De politie bevestigt dat in de kofferbak van de Opel Meriva een lichaam is gevonden verdeeld over een aantal koffers. Volgens haar gaat het vermoedelijk om een 29-jarige man uit Zwijndrecht die eerder als vermist is opgegeven. De politie geeft dan ook aan waarom donderdag zo langs onderzoek is in het huis in de Kapitein Horsmanflat; er zijn bloedsporen aangetroffen en een voorwerp dat mogelijk bij het door de bewoner bekende levensdelict betrokken was.

Woensdag 4 augustus

Website Boevennieuws.nl meldt dat het 29-jarige slachtoffer Manuel Alvarez is, een dakdekker uit Zwijndrecht. Zijn bedrijf staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven op de Bleiswijksestraat. Bronnen in de dakdekkerswereld bevestigen dat het om Manuel gaat. De verdachte is volgens Boevennieuws.nl de 25-jarige Abdi N., een man met de Somalische nationaliteit.

Donderdag 5 augustus

Familie en vrienden kondigen aan dat er zaterdag een stille tocht wordt gehouden voor het slachtoffer. Verzamelen voor de tocht kan op om 19:30 uur op de Parklaan.

De politie doet onderzoek in de Aalbersestraat in de Crabbehof in Dordrecht | Foto: JBMedia

