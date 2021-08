Rob Jacobs in FC Rijnmond: ‘Feyenoord moet absoluut een spits en een middenvelder halen’

Een dag na 3-0 zege van Feyenoord in de derde voorronde van de Conference League bij FC Luzern was Rob Jacobs lovend over middenvelder Guus Til, van wie hij het meest heeft genoten. “Hij laat zien wat zijn kwaliteiten zijn. Als je ziet hoe Til zijn eerste goal maakt, dan ben je een ‘klassegozer’ en heb je kwaliteit”, zegt Jacobs.

Maar Feyenoord moet zeker nog de transfermarkt op, vindt Jacobs. “Feyenoord heeft absoluut een spits nodig. Als je die niet hebt, dan ga je geen goals maken”, stipt Jacobs aan. De Rotterdammers moeten volgens de oud-trainer eveneens een middenvelder halen. “Er is daar namelijk geen concurrentie”, vindt Jacobs. “Ik hoop dat grote mensen gaan opstaan die bulken van het geld. Zij moeten opstaan.”

‘Dit geeft Feyenoord vertrouwen’

In FC Rijnmond was er vooral ruimte voor positieve geluiden. Zo heeft Jacobs van Gernot Trauner een goede indruk gekregen. Emile Schelvis, analist van FC Rijnmond, spreekt al van de nieuwe ‘grote kale leider’. “Het lijkt erop dat hij een schot in de roos is gebleken. Maar het is één wedstrijd. Het is nog wachten totdat Trauner echt getest gaat worden”, nuanceert Feyenoord-watcher Dennis van Eersel, die wel van een veelbelovende start spreekt.

Van Eersel tempert ook de verwachtingen voor het komende voetbaljaar van Feyenoord. “Het seizoen moet nog beginnen, maar dit geeft wel vertrouwen. Je ziet voor het eerst de potentie eruit komen.” Deze overwinning bij FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League helpt Feyenoord wel in haar ambities voor het komende seizoen, is analist Emile Schelvis van mening.

Over komende donderdag zijn de heren aan tafel positief. “Er is geen greintje twijfel: Feyenoord gaat gewoon door!”, is Jacobs resoluut.

‘Onder de 5 miljoen euro valt er niet te praten’

In FC Rijnmond ging het ook over de dubbelfunctie van Henk Fraser bij Sparta en het Nederlands Elftal, waar Fraser assistent-trainer wordt. “Ik zou hier absoluut niet over twijfelen. Dit gebeurt bijna nooit. Als hij hier goed op let en goed met Louis (van Gaal, red.) over weg kan, dan kun je hem rustig laten gaan.” Volgens Jacobs zou Fraser zelfs de toekomstige bondscoach van het Nederlands Elftal kunnen worden.

Verder bespraken de heren van FC Rijnmond de contractverlengingen van Sparta-talenten Maduka Okoye en Emanuel Emegha, die deze week hun verbintenissen hebben verlengd. “Onder de vijf miljoen euro valt er niet over Okoye te praten”, meldt Schelvis.

Kijk hieronder FC Rijnmond terug, waarin presentator Bart Nolles oud-trainer Rob Jacobs, Feyenoord-watcher Emile Schelvis en analist Emile Schelvis ontving: