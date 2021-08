Dordts ziekenhuis waarschuwt aanstaande moeders: 'Houd rekening met bevallen in ander ziekenhuis'

Het personeelstekort heeft meerdere oorzaken. "Het komt deels door een ongewoon hoog ziekteverzuim precies in vakantietijd", zegt gynaecoloog Bettina Akerboom. "Daardoor kunnen we niet ons normale maximale aantal bedden gebruiken. Daarnaast hebben we te maken met een golf van virusinfecties bij baby’s en jonge kinderen die we normaal alleen in de winter zien. Dit zorgt ervoor dat kinderverpleegkundigen tijdelijk niet kunnen bijspringen op de neonatologieafdeling." Er is daardoor op sommige momenten geen plek voor te vroeg geboren baby's.

Het ziekenhuis kan tot een bepaalde hoogte schuiven met personeel tussen verschillende afdelingen, maar die mogelijkheden zijn uiteraard niet eindeloos. Naast dat vrouwen die te vroeg bevallen dus eventueel moeten uitwijken, kan dit ook gelden voor vrouwen die voor een geplande bevalling naar het Albert Schweitzer zouden komen.

Overleg

Niet alleen op de geboorteafdeling van het Dordtse ziekenhuis is het druk. Ook de andere ziekenhuizen in de regio herkennen dit probleem in meer of mindere mate, laat Diederik Zijderveld van het Albert Schweitzer weten. De ziekenhuizen voeren dagelijks overleg, waarin zij aangeven wat de verwachte drukte is van de komende dagen en welk ziekenhuis eventueel plek heeft om bevallingen of de zorg voor moeder en kind over te nemen. "Het kan dus omgekeerd ook gebeuren dat wij soms een bevalling overnemen, als de drukte elders groter is. Met deze vorm van spreiding hebben we in coronatijd veel ervaring opgedaan en het werkt goed.”

Het Albert Schweitzer verwacht nog een aantal weken te kampen met capaciteitsproblemen, tot hooguit halverwege september. Of een zwangere vrouw moet uitwijken voor haar bevalling, hoort ze via haar verloskundige of gynaecoloog.