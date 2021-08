Vijf vragen over de nieuwe maatregelen bij de Haringvlietbrug: geen monsterfiles door de ‘minst slechte oplossing’?

De maatregelen zijn nodig, omdat de klemmen lostrillen waarmee de aluminium rijplaten op de brug vastzitten. Dat trillen wordt erger door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee wordt gereden. Door de maximale snelheid terug te brengen naar 50 kilometer per uur moet de belasting op de brug omlaag worden gebracht tot de renovatie over twee jaar.

1. Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor de vertragingstijd?

Dat is de vraag die nu het meest gesteld wordt en waar eigenlijk nog geen antwoord op is, omdat Rijkswaterstaat dit nog moet berekenen. Het zal aanzienlijk schelen ten opzichte van de verwachte vertraging bij het afsluiten van een rijstrook, maar hoeveel is onduidelijk.

Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid, Infrastructuur en Logistiek aan de TU Delft, gaf eerder aan dat het verschil in reistijd door een lagere snelheid klein is bij een kort traject. De beschikbaarheid van rijstroken heeft veel meer invloed.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij met de aanpassingen. "Dit gaat veel schelen", zegt Bart van Pagée tegen Rijnmond. "We weten natuurlijk dat de snelheidsbeperking een bepaalde mate van hinder zal opleveren, maar dat zal zeker veel minder zijn dan wanneer die twee rijstroken dicht zouden gaan."

Waar ook veel vanaf hangt is of mensen hun reisgedrag gaan aanpassen aan de maatregelen. Dus of ze buiten de spits om gaan reizen, een andere route kiezen of toch thuis blijven. Hier gaat Rijkswaterstaat de komende tijd veel op inzetten. Het advies is om goed de reisinformatie te checken voordat je de weg op gaat.

2. Twee rijstroken open houden kon toch niet vanwege de handhaving? Hoe is dat nu geregeld?

De politie gaf inderdaad aan dat handhaven op de 50 kilometer per uur op de brug niet mogelijk was met twee open rijstroken. Dat heeft te maken met het ontbreken van een vluchtstrook op de brug. Door te kiezen voor twee smallere rijstroken is die ruimte er straks wel.

De eerste tijd zal de politie zelf controleren, maar zodra het kan, worden er flitspalen neergezet. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het verzoek hiervoor pas recent ontvangen, maar geeft de aanvraag nu extra prioriteit, zodat het handhaven op deze manier toch snel mogelijk gemaakt kan worden.

Haringvlietbrug A29 | Foto: Rijnmond

3. Blijft de situatie nu zo de komende twee jaar?

Dat is wel zoals het aangekondigd is. De renovatie van de klep kan pas in 2023 plaatsvinden, dus tot die tijd zijn de maatregelen nodig. “De beste minst slechte oplossing voor een veilige Haringvlietbrug”, noemt burgemeester Bram van Hemmen van de Hoeksche Waard het.

Maar als het aan de gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en ondernemers ligt is die twee jaar wel echt te lang. Ze gaan proberen toch nog een betere oplossing te vinden. Ze hopen op het naar voren halen van de werkzaamheden, maar ook het aanbrengen van een tijdelijke vaste klep wordt genoemd.

Daarbij wordt ook rekening gehouden met de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel, die ook in 2023 gepland staan en dat ook het vaste deel van de brug en de aansluiting op de A29 daarna nog aan de beurt zijn. De Hoeksche Waardse verkeerswethouder Harry van Waveren liet al weten graag te zien dat dit niet allemaal verspreid gaat plaatsvinden, omdat er dan veel langer overlast is.

4. Verandert er iets voor de scheepvaart?

Voor de scheepvaart geldt al bijna drie maanden dat de brug nog maar één keer per week open gaat, op vrijdagmiddag om 12:00 uur. Dat is dus het enige moment dat boten hoger dan 13 meter erdoor kunnen en dat blijft voorlopig zo. De booteigenaren vrezen al dat de brug in 2022 helemaal niet meer open zal gaan.

Dat heeft grote gevolgen voor jachthavens, die nu al zien dat het veel rustiger is. En daar hebben toeleveranciers, winkels en horeca rondom de havens van bijvoorbeeld Numansdorp, Hellevoetsluis, Stellendam en Middelharnis ook weer last van. Omvaren via het Spui, de Oude Maas en de Dordtsche Kil kost een dag en dan gaan mensen liever niet.

5. Jongeren op Goeree-Overflakkee gaven eerder aan door de lange vertragingen te willen vertrekken van het eiland. Hoe staan zij er nu in?

Er is zeker opluchting. De schrik zat er goed in nadat de verwachte vertraging was bijgesteld naar 68 minuten richting Rotterdam. Voor de 20-jarige Stan uit Middelharnis betekent het dat hij voorlopig op het eiland blijft wonen. “Super goed nieuws!”, zegt hij. Stan vertelde bij Rijnmond al dat hij helemaal niet weg wil. “Ik hou van de rust en ik heb hier alles, mijn vrienden wonen hier en mijn familie.” Maar vier uur per dag reizen voor zijn studie in Rotterdam werd hem te veel.

De 21-jarige Marilène, ook uit Middelharnis, wil niet gelijk de vlag uithangen. Ze wacht nog even af hoe het is als de maatregelen van kracht zijn en ze kan ervaren hoe lang ze erover doet om te reizen naar Rotterdam. “Het is me nog niet duidelijk hoeveel vertraging het op gaat leveren in de nieuwe situatie. Als dat nog steeds een half uur is, dan blijf ik bij mijn keuze om van het eiland af te vertrekken.”