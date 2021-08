Transfervrije Mendes Moreira vindt een nieuwe club in Griekenland

Ahmad Mendes Moreira verkast naar PAS Giannina. De aanvaller, die in de afgelopen twee seizoenen voor Excelsior in de eerste divisie speelde, tekent voor twee seizoenen bij de Griekse club. PAS Giannina speelt op het hoogste niveau.

In het afgelopen seizoen speelde Mendes Moreira 33 duels in de Keuken Kampioen Divisie. Bij de Kralingers maakte hij vier doelpunten en gaf de aanvaller vijf assists. Zijn contract werd bij Excelsior niet verlengd. Mendes Moreira trainde de afgelopen periode even mee met Team VVCS, het voetbalteam van transfervrije spelers. De buitenspeler sprak bij Rijnmond uit dat hij open stond voor een buitenlands avontuur. Dat vindt Mendes Moreira dus nu in Griekenland, bij de nummer acht van het vorige seizoen.

Op dit moment mag Mendes Moreira zich ook international noemen. Na het seizoen in de eerste divisie werd hij geselecteerd voor de nationale ploeg van Guinee. Mendes Moreira hoopt voor dat land geselecteerd te worden voor de Afrika Cup.