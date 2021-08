Eerste divisie: FC Dordrecht gelijk in de openingsronde, Excelsior onderuit

De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Aan de rechterkant werd José Pascu, overgekomen van ADO Den Haag, weggestoken. De Spanjaard haalde uit, maar Jong PSV-doelman Aron van Lare redde op die poging. In de achttiende minuut was het eerste schot van de Eindhovenaren op het Dordtse doel wél raak. Spits Fode Fofana werd diep gestuurd, waarna hij keeper Liam Bossin passeerde en de bal in het lege doel schoof (0-1).

Na het openingsdoelpunt zette Jong PSV aan en moest Bossin aan het werk op een schot van Johan Saint-Cyr Bakayoko. Aan de andere kant had Mathis Suray een vrije schietkans. De aanvaller van FC Dordrecht stond echter buitenspel. Vlak voor de rust werkte Bradley Vliet de bal ietwat ongelukkig in eigen doel, maar FC Dordrecht kwam goed weg vanwege Cheick Touré die buitenspel liep.

Belangrijke Bossin

FC Dordrecht kwam pas halverwege de tweede helft echt op gang. Na het inbrengen van invaller Emir Biberoglu, die linksback ging staan, kenden de Dordtenaren een aardige fase in de wedstrijd. In de 65e minuut resulteerde dat tot de gelijkmaker. Biberoglu gaf aan de linkerkant voor, waarna Tim Hölscher bij de tweede paal raak kopte (1-1).

Een kwartier voor tijd toonde Jong PSV eindelijk eens wat dreiging. Zo trapte Johan Saint-Cyr Bakayoko de bal na een goede actie over en had Bossin problemen met een schot van Jeremy Antonisse. Zeven minuten voor tijd was Bossin belangrijk voor FC Dordrecht. Hij redde knap een hard schot van Mohamed Nassoh.

Vlak voor tijd kreeg FC Dordrecht een goede kans op het winnende doelpunt. Jerailly Wielzen gaf in de 87e minuut de bal aan de rechterkant laag voor, maar Stijn Meijer en Kevin Vermeulen gleden de bal niet binnen. Een minuut later waren de bezoekers dichtbij de beslissende goal. Invaller Luis Felipe Hungria Martins kopte de bal op het Dordtse doel. Bossin was weer een sta in de weg voor Jong PSV.

FC Dordrecht - Jong PSV 1-1 (0-1)

18' 0-1 Fode Fofana

65' 1-1 Tim Hölscher

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Hobbel (64' Baggerman), Van Huizen, Savastano, Vliet (55' Biberoglu); Miceli, Pascu (76' Vermeulen), Hölscher; Suray (55' Wielzen), Meijer, Schuurman (76' Agrafiotis)

Nederlaag voor Excelsior

In het eerste duel van het nieuwe seizoen begon Excelsior in een 5-3-2-systeem, iets wat vorig seizoen vaker werd gehanteerd in Kralingen. Tijdens de eerste helft resulteerde dat niet in een Rotterdamse goal. TOP Oss scoorde daarentegen wel. Jearl Margaritha schoot op fraaie wijze de 0-1 op het scorebord. Dit bleek het enige doelpunt van de wedstrijd.

Jearl Margaritha van TOP Oss juicht na zijn goal tegen Excelsior | Foto: VK Sportphoto

Excelsior - TOP Oss 0-1 (0-1)

41' 0-1 Jearl Margaritha

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort (68' Seymor), El Yaakoubi, Aberkane, Buter (68' Gouda); Wieffer, Niemeijer, Eijgenraam; Dallinga, Duku (75' Van Delft)