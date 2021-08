Tweede aangifte tegen dominee Krimpense Mieraskerk, gerechtshof wil de predikant zelf horen

Het gerechtshof in Den Haag onderzoekt in een zogeheten artikel 12-procedure of Kort alsnog vervolgd moet worden voor zijn uitspraken over homoseksuelen. De dominee zei onder meer dat ‘de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, uitgebannen dienen te worden'. Leon Houtzager deed daarop aangifte van discriminatie en haatzaaien. De Rotterdamse officier van justitie besloot echter dat de uitspraken weliswaar beledigend zijn voor homoseksuelen, maar onder de vrijheid van godsdienst vallen. Bovendien was het woord 'uitbannen' te vaag. Geen vervolging dus, besloot justitie in het najaar van 2020. .

Via een artikel 12-procedure bij het hof is het mogelijk om alsnog vervolging af te dwingen. Leon Houtzager kreeg daarbij hulp van zwaar geschut, namelijk topadvocaat Gerard Spong. Op 28 juli zijn beiden door het hof in Den Haag gehoord. Dat heeft deze week geen uitspraak gedaan, blijkt, maar wil eerst de dominee Kort horen, al dan niet in bijzijn van zijn advocaat.

Het hof wil de predikant van de Mieraskerk dan horen over de klacht van Houtzager en Spong, maar ook van een tweede klager, blijkt uit het tussenvonnis. Ook deze persoon heeft officieel aangifte gedaan tegen Kort naar aanleiding van zijn homofobe uitspraken. Om wie het gaat, is niet duidelijk. De klager wil anoniem blijven, zegt Houtzager. "Maar het gaat om iemand uit de Rijnmondregio die zelf een advocaat in de arm heeft genomen."